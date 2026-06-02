غرفة عجمان تشارك في معرض الامتياز التجاري الصيني لتعزيز التعاون والاستثمار الدولي

شاركت غرفة عجمان في فعاليات «معرض الامتياز التجاري الصيني» والاجتماع السنوي للاتحاد العالمي للامتياز التجاري لعام 2026 الذي عقد خلال الفترة من 27 إلى 31 مايو 2026 في العاصمة الصينية بكين، ممثلة بسعادة ماهر طارش العليلي، عضو مجلس إدارة غرفة عجمان، نائب رئيس رابطة الإمارات للفرانشايز.

شارك في المعرض والاجتماع 47 عضواً من 47 دولة من العالم، إلى جانب مشاركة نخبة واسعة من قادة الأعمال والمسؤولين الحكوميين، وكبرى الشركات العالمية، والمستثمرين، ومؤسسات الامتياز التجاري، إلى جانب مطوري ومستشاري الامتياز التجاري ومزودي الحلول والخدمات المتخصصة.

وأكد سعادة ماهر طارش العليلي، أن مشاركة غرفة عجمان في فعاليات المعرض العالمي للامتياز التجاري تأتي في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي الدولي، واستكشاف الفرص الاستثمارية الجديدة، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات العالمية في قطاع الامتياز التجاري، والترويج لعجمان كوجهة رائدة للشركات والعلامات التجارية لاسيما المتخصصة في مجال «الفرانشايز»، وتوفير الوظائف ودعم الاقتصاد، بما يسهم في دعم تنافسية بيئة الأعمال في دولة الإمارات وإمارة عجمان، ويفتح آفاقا أوسع للشراكات النوعية والتوسع التجاري والاستثماري.

وأضاف أن تزامن معرض الامتياز التجاري الصيني مع الاجتماع السنوي للاتحاد العالمي للامتياز التجاري لعام 2026 يجسد أهمية قطاع الامتياز التجاري ودوره المتنامي في دعم الاقتصاد العالمي وتعزيز حركة الاستثمارات العابرة للحدود، باعتباره أحد أهم النماذج الحديثة لتوسيع الأعمال ونقل المعرفة والخبرات وتطوير العلامات التجارية.

وأوضح أن هذا التزامن يعكس حجم الاهتمام الدولي بهذا القطاع الحيوي، وما يوفره من فرص نوعية لبناء شراكات استراتيجية، وإطلاق مشاريع مبتكرة ومستدامة تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتوسيع آفاق التعاون بين الأسواق المختلفة، كما تؤكد هذه المشاركة على ترجمة توجهات الإمارات في اعتماد أدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي وتوظيفها لدعم قطاع الامتياز التجاري، وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية، ودعم اتخاذ القرار القائم على البيانات ورفع تنافسية العلامات التجارية، والعمل على تطوير نماذج مشاريع تواكب مستقبل الأعمال.

وأكد سعادته أن غرفة عجمان تواصل جهودها لترسيخ قطاع الامتياز التجاري باعتباره أداة فعالة لتوسيع قاعدة الأعمال وتوفير فرص استثمارية نوعية، إلى جانب دوره في نقل وتطبيق نماذج تشغيل ناجحة، ودعم تنافسية العلامات التجارية الوطنية، وتمكين رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من تحقيق التوسع في الأعمال وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يدعم مستهدفات رؤية عجمان 2030.

وأضاف أن الغرفة تحرص على إطلاق مبادرات متخصصة وبرامج عملية تسهم في نشر ثقافة الامتياز التجاري وتعزيز حضوره، مع توفير بيئة داعمة تفتح آفاقاً جديدة للنمو والتوسع محلياً ودولياً وذلك بالشراكة مع الجهات المعنية وفي مقدمتها رابطة الإمارات للفرانشايز.

وأكد سعي رابطة الإمارات للفرانشايز لتعزيز نمو قطاع الامتياز التجاري في الدولة عبر توفير بيئة أعمال محفزة تدعم الابتكار وتوسع نطاق ريادة الأعمال، من خلال تمكين الشركات من الانتشار في الأسواق الإقليمية والعالمية، وتطوير فرص استثمارية واعدة، إلى جانب بناء شراكات إستراتيجية مع المؤسسات الدولية المتخصصة، بما يسهم في رفع تنافسية القطاع وترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز رائد للامتياز التجاري.

وشهد المعرض والمؤتمر المصاحب برنامجاً متكاملاً من الفعاليات المتخصصة التي تضم جلسات عامة وورش عمل واجتماعات تناقش واقع قطاع الامتياز التجاري وآفاقه المستقبلية واستكشاف فرص النمو.

كما تناولت الفعاليات محاور رئيسية تشمل الامتثال لأنظمة الامتياز وتحديث نماذج المتاجر والارتقاء بتجربة العملاء وتمكين أصحاب الامتياز التجاري، إلى جانب تعزيز الكفاءة التشغيلية والربحية واستدامة التوسع.

واستعرضت الجلسات موضوعات حديثة مثل التوسع الدولي، والتحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتطوير سلاسل التوريد، وإعادة بناء العلامات التجارية، إضافة إلى تنظيم منتديات متخصصة تسلط الضوء على فرص النمو في قطاعات حيوية، منها خدمات الطعام والتجميل وخدمات ما بعد البيع والتسويق ضمن منظومة الامتياز التجاري.