«الصكوك الوطنية» تطلق «العيادة المالية» لترسيخ ثقافة الادخار الذكي في الإمارات

أعلنت شركة الصكوك الوطنية، عن إطلاق «العيادة المالية»، وهي منصة رقمية مبتكرة تهدف إلى تمكين الأفراد والموظفين من تقييم أوضاعهم المالية بدقة، واتخاذ قرارات ادخارية واستثمارية قائمة على تحليل عملي وفهم أعمق للبيانات المالية الشخصية.

ويأتي إطلاق المنصة ضمن استراتيجية الصكوك الوطنية لتعزيز التحول الرقمي في خدمات الادخار والاستثمار، ورفع مستويات الثقافة المالية، وترسيخ مفاهيم التخطيط المالي المستدام، بما يجعل المعلومات المالية أكثر وضوحاً وإتاحة لمختلف شرائح المجتمع. كما تتماشى المبادرة مع توجهات «عام الأسرة» في دولة الإمارات، عبر دعم الاستقرار المالي كإحدى الركائز الأساسية لاستقرار الأسرة والمجتمع.

وتتيح «العيادة المالية» للمستخدمين إجراء تقييم شامل وسريع للصحة المالية بشكل إلكتروني عبر منصة رقمية مخصصة، ما يسمح بإجراء الفحص في أي وقت ومن أي مكان، وتعزيز مفهوم التقييم المالي الدوري كخطوة أساسية قبل اتخاذ قرارات الادخار أو الاستثمار.

وخلال المرحلة التجريبية، أجرى أكثر من 1700 مستخدم تقييماتهم المالية عبر المنصة، ممثلين أكثر من 15 جهة حكومية وخاصة، حيث أظهرت النتائج أن 89% من المشاركين يتمتعون بمستوى عالٍ من الانضباط في سداد الالتزامات المالية، فيما سجلت الفئة العمرية بين 36 و45 عاماً أعلى نسب المشاركة، بما يعكس تنامي الوعي المالي لدى فئة المهنيين في مرحلة التخطيط طويل الأجل.

كما توفر المنصة حلولاً موجهة للمؤسسات والجهات الحكومية والخاصة، من خلال أدوات تقييم رقمية وتقارير تحليلية تساعد على فهم التحديات المالية للموظفين، إلى جانب برامج توعية تشمل الادخار وإدارة الديون والتخطيط المالي، بما يسهم في تعزيز الرفاه المالي ورفع إنتاجية بيئات العمل.

مستقبل مالي

وقالت رحاب لوتاه، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الصكوك الوطنية، إن الاستقرار المالي يبدأ بالفهم، مشيرة إلى أن «العيادة المالية» تمثل أداة عملية تساعد الأفراد على تشخيص أوضاعهم المالية بدقة، وتقليل مخاطر التعثر، وتحسين إدارة الالتزامات وبناء مستقبل مالي أكثر استقراراً.

وأضافت إن الشركة تواصل تطوير حلول رقمية مبتكرة تدعم التخطيط المالي السليم، وتمكّن الأفراد من اتخاذ قرارات مالية أكثر وعياً وثقة.

وتهدف «العيادة المالية» إلى تحويل الثقافة المالية من نهج تفاعلي إلى ممارسة استباقية، عبر تقديم تقييم رقمي مبسط يمنح المستخدم صورة شاملة عن وضعه المالي، ويساعده على ترتيب الأولويات مثل سداد الديون، وبناء صندوق طوارئ، وتعزيز الادخار وفق الدخل والالتزامات.

وتشير دراسات الشركة إلى وجود تحديات تتعلق بمستوى الثقة بالقرارات المالية لدى بعض الأفراد، نتيجة غياب أدوات تشخيص مبسطة، وهو ما تسعى المنصة إلى معالجته عبر نموذج تقييم يشبه الفحص الدوري للصحة، بهدف دعم الاستقرار المالي وتقليل المخاطر على المدى الطويل.