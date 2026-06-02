«إيه إي إس جي» تفتتح مقرها الرئيسي في دبي وتوسع قدراتها الهندسية العالمية

أعلنت شركة الاستشارات الهندسية العالمية «إيه إي إس جي» تدشين مقرها الرئيسي الجديد في إمارة دبي، والذي يمتد على مساحة 25 ألف قدم مربعة، في خطوة تمثل محطة بارزة في مسيرة تطور الشركة، وتعكس التزامها الراسخ تجاه الإمارة كمركز رائد للأعمال والابتكار والتميز التقني.

وانطلاقاً من جذورها التأسيسية في دبي، نجحت «AESG» في التحول من شركة استشارات إقليمية إلى مؤسسة ذات بصمة عالمية حقيقية؛ حيث تدير حالياً شبكة مكاتب تشغيلية واسعة تمتد عبر لندن، وسنغافورة، وسيدني، وملبورن، وكيب تاون، والقاهرة، إلى جانب انتشارها الواسع في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط.

ويجمع المقر الجديد فِرَق عمل الشركة المتواجدة في دبي تحت سقف واحد، ضمن بيئة عمل متعددة التخصصات، عالية الأداء، ومصممة خصيصاً لتلبية متطلباتهم.

وتأتي هذه الخطوة تتويجاً لفترة من النمو المستدام؛ حيث ارتفع حجم المشاريع قيد التنفيذ للشركة بأكثر من 60% خلال عامين، كما تضاعف عدد الموظفين ليتجاوز 500 مستشار منذ مطلع عام 2023.

ويُعزى هذا التوسع إلى تزايد طلب العملاء على خدمات التسليم المتكاملة في عدد من القطاعات الأكثر تعقيداً من الناحية التقنية في المنطقة، بما في ذلك مراكز البيانات، والمشاريع العملاقة (Giga-projects)، وقطاع الضيافة، والمشاريع متعددة الاستخدامات، ومشاريع البنية التحتية واسعة النطاق.

وخلال الفترة ذاتها، عملت «AESG» على توسيع نطاق وتعقيد المشاريع التي تشارك فيها بشكل كبير، إلى جانب تنويع التخصصات التقنية التي تقدمها.

وباتت الشركة تُكلَّف بشكل متزايد بتقديم خدمات التكامل التقني الشاملة عبر دورة الحياة الكاملة للمشاريع الكبرى، بدءاً من دراسات الجدوى في المراحل المبكرة وصولاً إلى الهندسة التفصيلية وإدارة التكاليف، بدلاً من الاكتفاء بتقديم خط خدمة واحد.

وفي هذا السياق، صرّح سعيد العبار، الرئيس التنفيذي لشركة «AESG»، قائلاً: «تشهد البيئة العمرانية في جميع أنحاء المنطقة تحولاً جذرياً في كيفية إدارة التعقيدات وتنفيذها. لم يعد العملاء يبحثون عن مهارات وخبرات منعزلة، بل يتطلعون إلى فِرَق عمل متكاملة تماماً قادرة على الجمع بين الهندسة، والاستدامة، وتحسين التكاليف منذ اللحظات الأولى لبدء المشروع. إن نمونا خلال السنوات الأخيرة هو انعكاس مباشر لهذا الطلب، وهذا المقر هو استجابتنا العملية لذلك».

وأضاف العبار: «يعكس هذا المقر أيضاً ثقتنا المستمرة في دبي كمركز عالمي للأعمال والابتكار. إن البنية التحتية للإمارة، وما تضمه من كفاءات، وطموحها طويل الأمد، يجعلها المكان الأنسب للانطلاق والبناء، ونحن باقون على التزامنا الراسخ تجاهها».

ومن أبرز السمات التي تميز المقر الجديد تخصيص «قاعة بيانات» وهي عبارة عن بيئة هندسة رقمية داخلية عالية الأداء، تدعم مسارات العمل المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وديناميكيات الموائع الحسابية، ونمذجة التوائم الرقمية، والتنسيق عالي الأداء لنمذجة معلومات البناء، فضلاً عن المحاكاة في الوقت الفعلي.

وتوفر هذه المنشأة منصة آمنة وقابلة للتطوير لأدوات الذكاء الاصطناعي والهندسة الرقمية الخاصة بشركة «AESG»، وقد تم تصميمها لدعم المتطلبات المتزايدة الكثافة للبيانات في المشاريع التي تنفذها الشركة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

من جانبه، أضاف سكوت كومبس، الشريك المؤسس والشريك الإداري: «عندما تأسست شركة AESG في دبي، كان طموحنا الدائم هو بناء كيان قادر على إرساء معايير قياسية على المستوى الدولي، مع البقاء متجذرين بعمق في هذا السوق».