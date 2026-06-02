"إمباور" تفتتح مركز القيادة والتحكم الذكي الجديد في مقرها الرئيسي لتعزيز كفاءة العمليات

في خطوة استراتيجية تعزز ريادة المؤسسة في تبني أحدث التقنيات الرقمية والأنظمة الذكية، افتتح سعادة أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع "إمباور"، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، مركز القيادة والتحكم (Command Control Centre) الجديد في المبنى الرئيسي للمؤسسة. ويمثل المركز بنسخته الحديثة عنصراً رئيسياً في البنية التحتية الرقمية للمؤسسة والمنظومة التكنولوجية الداعمة لعملياتها التشغيلية، والتي تضمن موثوقية الشبكة بنسبة 99.99%.

ويعمل مركز القيادة والتحكم من خلال منصة متكاملة مدعومة بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة وإنترنت الأشياء، ويتيح من خلالها مراقبة وإدارة العمليات التشغيلية لكافة محطات وشبكات التبريد التابعة للمؤسسة على مدار الساعة، عبر شاشات تفاعلية وأنظمة رقمية متطورة توفر بيانات لحظية دقيقة، مما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء، وتسريع الاستجابة لأي متغيرات أو تحديات تشغيلية محتملة.

ويوفر المركز إمكانية التنبؤ بالأعطال قبل وقوعها من خلال أنظمة الصيانة الاستباقية، ما يحد من فترات التوقف غير المخطط لها، ويرفع من موثوقية الخدمات المقدمة للمتعاملين، بالإضافة إلى تحسين استهلاك الطاقة وتقليل البصمة الكربونية، بما يتماشى مع أهداف الاستدامة لدولة الإمارات. ويدعم إلى جانب ذلك اتخاذ القرارات الاستراتيجية من خلال لوحات معلومات تحليلية متقدمة، تتيح للإدارة الاطلاع على مؤشرات الأداء الرئيسية، وتحليل الاتجاهات التشغيلية، بما يعزز من كفاءة التخطيط المستقبلي ورفع مستوى الأداء المؤسسي.

ويتميز مركز القيادة والتحكم بتكامله مع الأنظمة التشغيلية المختلفة في "إمباور"، بما يشمل أنظمة إدارة الطاقة، وأنظمة المراقبة والتحكم عن بُعد (SCADA)، وأنظمة الأمن والسلامة، ما يوفر رؤية شاملة ومتكاملة لجميع العمليات التشغيلية في الوقت الفعلي.

وقال سعادة أحمد بن شعفار: "يمثل مركز القيادة والتحكم الجديد خطوة متقدمة في مسيرة "إمباور" نحو ترسيخ نموذج تشغيلي أكثر ذكاءً وكفاءةً ومرونة، بما يواكب النمو المتسارع في الطلب على خدمات تبريد المناطق في دبي. ويجسد المركز توجه المؤسسة نحو توظيف أحدث الحلول الرقمية والأنظمة الذكية في إدارة عملياتها، بما يعزز القدرة على المراقبة اللحظية، ورفع كفاءة الاستجابة، ودعم استمرارية الخدمة وفق أعلى معايير الاعتمادية والموثوقية. وتأتي هذه الخطوة امتداداً لنهج "إمباور" في الاستثمار الاستراتيجي في البنية التحتية الرقمية، بما يضمن الحفاظ على جاهزية الشبكة وكفاءة أدائها، ويرسخ موثوقية شبكتنا التي وصلت إلى 99.99%."

وأضاف سعادته: "يوفر المركز منظومة تشغيلية متكاملة تدعم اتخاذ القرار الاستباقي القائم على البيانات، وتسهم في التنبؤ بالتحديات التشغيلية قبل وقوعها، والحد من التوقفات غير المخطط لها، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، بما ينعكس إيجاباً على الأداء المؤسسي والاستدامة البيئية في آنٍ واحد. ونواصل في "إمباور" تبني الابتكار بوصفه ركيزة أساسية في تطوير عملياتنا وتعزيز قدرتنا على تلبية احتياجات المتعاملين والمشاريع العمرانية الكبرى في الإمارة، بما يدعم مسيرة دبي نحو مزيد من الاستدامة والريادة العالمية في تبريد المناطق".

ويمثل مركز القيادة والتحكم الجديد إضافةً هامةً إلى محفظة التقنيات والابتكارات الحديثة التي تتبناها المؤسسة في مختلف نواحي عملياتها، بما في ذلك الأنظمة الرقمية المؤتمتة، والعدادات الذكية، وقواعد البيانات التشغيلية، وأنظمة المراقبة والتحكم بالإضافة الى الأنظمة والتقنيات المتطورة المعتمدة في محطاتها الـ 90، والتي تشمل تقنيات تخزين الطاقة الحرارية المتقدمة (TES).