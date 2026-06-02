«ألايد وورلد» توسّع حضورها العالمي بافتتاح مكتب إقليمي في دبي

أعلنت شركة «ألايد وورلد» القابضة للتأمين (ألايد وورلد)، المزود العالمي لحلول التأمين وإعادة التأمين، اليوم عن افتتاح مكتب إقليمي جديد في مركز دبي المالي العالمي. سيتيح هذا التواجد المحلي لشركة «ألايد وورلد» تقديم خبراتها التأمينية مباشرة لعملائها في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «يسرّنا الترحيب بشركة «ألايد وورلد» في مركز دبي المالي العالمي، حيث توسّع نطاق أعمالها العالمية وترسّخ وجودها الإقليمي في دبي. تُقدّم «ألايد وورلد» خبرة دولية واسعة وقدرات متخصصة في مجال التأمين وإعادة التأمين، ما يُسهم بشكل مباشر في تلبية احتياجات عملائها المتنامية في إدارة المخاطر ونقلها في جميع أنحاء المنطقة. ويُعزّز وجود «ألايد وورلد» منظومة التأمين وإعادة التأمين في مركز دبي المالي العالمي، ويؤكّد دورنا كمنصة موثوقة للشركات العالمية التي تسعى لخدمة منطقة الشرق الأوسط وخارجها انطلاقاً من دبي».

وقال إد موريسكو، رئيس الأسواق العالمية في «ألايد وورلد» القابضة للتأمين: «يمثل افتتاح مكتب إقليمي في دبي علامة فارقة في استراتيجيتنا للنمو العالمي، حيث يمنحنا وصولاً أوسع إلى الوسطاء والعملاء في جميع أنحاء المنطقة. وبفضل خبرتنا الدولية وقدراتنا التقنية المتميزة، تتمتع «ألايد وورلد» بموقع مثالي لدعم الاحتياجات المتطورة للشركات في هذا السوق الديناميكي».

ومع توسع «ألايد وورلد» عالمياً وترسيخ وجودها الإقليمي في دبي، فإنها تنضم إلى أحد أسرع مراكز التأمين وإعادة التأمين نمواً في العالم. عزز مركز دبي المالي العالمي مكانته كمركز عالمي رائد في مجال التأمين وإعادة التأمين، حيث تجاوزت أقساط التأمين المكتتبة الإجمالية 4.2 مليارات دولار أمريكي في عام 2025، بزيادة قدرها 20% على أساس سنوي، وأكثر من ضعف الأحجام المسجلة في عام 2022. كما تجاوزت أقساط التأمين التي تمت الوساطة فيها من خلال المركز 3.4 مليارات دولار، بزيادة قدرها 14% في عام 2025، مما يعكس التوسع المتزايد والتطور والأهمية العالمية للمركز باعتباره المنصة الرئيسية في المنطقة لنقل المخاطر والاكتتاب وحلول التأمين المتخصصة.

ويستند التوسع المستمر لمنظومة التأمين وإعادة التأمين في مركز دبي المالي العالمي إلى مجتمع متنوع يضم أكثر من 135 شركة، تشمل الاكتتاب، وإعادة التأمين، والوساطة، وشركات التأمين التابعة، وأنشطة نقل المخاطر المتخصصة. خلال عام 2025 والربع الأول من عام 2026 وحدهما، تم ترخيص 28 شركة جديدة في مجال التأمين في المركز، مما يعزز مكانة مركز دبي المالي العالمي كوجهة مفضلة طويلة الأجل للمؤسسات العالمية الساعية إلى بيئة تنظيمية مستقرة، والوصول إلى الأسواق الإقليمية، وبيئة مواتية لتوسيع نطاق عملياتها الدولية.

