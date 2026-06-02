«دبي التجاري العالمي» و«دي إتش إل» يتعاونان لدعم توسع الشركات الصغيرة عالمياً

أعلنت المنطقة الحرة لمركز دبي التجاري العالمي عن إبرام شراكة استراتيجية مع شركة دي إتش إل إكسبرس (DHL Express)، المزود العالمي الرائد للخدمات اللوجستية الدولية، في خطوة تعكس التزامها المتواصل بتطوير منظومة أعمال متكاملة تمكّن الشركات الصغيرة والمتوسطة من النمو والتوسع والمنافسة على المستوى العالمي. وتهدف هذه الشراكة إلى تقديم دعم عملي وعالي التأثير للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة ضمن المنطقة الحرة، مع التركيز على تعزيز قدرات الشركات، ورفع مرونتها التشغيلية، وتمكين وصولها إلى الأسواق العالمية.

وإلى جانب تقديم أسعار تفضيلية للشركات العاملة ضمن المنطقة الحرة، يرتكز جوهر هذا التعاون على برنامج GoTrade من دي إتش إل، وهو مبادرة عالمية تهدف إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال بناء القدرات ونقل المعرفة. وسيوفر البرنامج تدريباً منظماً يدعم جاهزية الشركات للقيام بالتصدير، بما يمكّنها من اكتساب الأدوات والرؤى اللازمة للتعامل مع التجارة العابرة للحدود والتوسع على المستوى الدولي.

وتم توقيع الاتفاقية بحضور عبدالله البنا، نائب رئيس العمليات التنظيمية للمنطقة الحرة في مركز دبي التجاري العالمي، ومحمود حاج حسين، المدير العام لشركة دي إتش إل إكسبرس الإمارات، وذلك في مكتب دي إتش إل إكسبرس الإمارات في دبي.

وبهذه المناسبة، قال عبد الله البنا، نائب رئيس العمليات التنظيمية للمنطقة الحرة لمركز دبي التجاري العالمي: «يُعد قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي محركاً أساسياً للنمو الاقتصادي وركيزة رئيسية في أجندة دبي الاقتصادية. ونركز في المنطقة الحرة لمركز دبي التجاري العالمي على تمكين الشركات من التوسع عالمياً من خلال توفير البنية التحتية الملائمة، وشبكات التواصل، والخبرات اللازمة. ومن خلال شراكتنا مع دي إتش إل إكسبرس، فإننا نوفر مورداً عملياً قيّماً إلى منظومتنا من خلال برنامج GoTrade، الذي يزود الشركات بالمهارات والقدرات العملية اللازمة في مجال التجارة الدولية ويمّكنها من تسريع خطط توسعها العالمية. ويعكس هذا التعاون التزامنا المستمر بتوفير منظومة أعمال تنافسية، حيث يمكن للشركات أن تنمو وتبتكر وتساهم في دعم الرؤية الاقتصادية طويلة المدى لدبي».

وستتيح المنطقة الحرة الوصول إلى برنامج GoTrade للشركات العاملة ضمن نطاقها التنظيمي والتي تضم أكثر من 2,500 شركة من أكثر من 40 قطاعاً، تعمل ضمن أبرز المواقع التجارية في منطقة الأعمال المركزية بدبي. ويوفر هذا التعاون ميزة عملية ومباشرة للشركات بحيث يمكنها من الحصول على تدريب مجاني يقدمه خبراء عبر شريك عالمي موثوق في قطاعي الخدمات اللوجستية والتجارة، دون أي متطلبات للانضمام.

من جانبه، قال محمود حاج حسين، المدير العام لشركة دي إتش إل إكسبرس الإمارات: «لم يكن الوصول إلى التجارة الدولية أكثر سهولة مما هو عليه اليوم، إلا أن العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة لا تزال تواجه تحديات وتعقيدات عند التوسع في الأسواق العالمية. وفي دي إتش إل إكسبرس، يتجاوز دورنا الخدمات اللوجستية، فنحن شريكاً داعماً للنمو الدولي، حيث نساعد الشركات على الوصول إلى الفرص العالمية من خلال شبكتنا الدولية الواسعة وخبراتنا المتخصصة في التجارة العالمية. ومن خلال برنامج GoTrade، فإننا نعمل على تزويد رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة بالمعرفة العملية في مجالات رئيسية تشمل الشحن الدولي، والجمارك، والتجارة الإلكترونية، والعمليات العابرة للحدود، بما يمكّنهم من بناء الثقة والقدرات اللازمة للمنافسة وتحقيق النمو على المستوى الدولي. ويعكس تعاوننا مع المنطقة الحرة لمركز دبي التجاري العالمي التزاماً مشتركاً بتطوير منظومة أعمال تمكّن الشركات الطموحة من التوسع عبر الحدود».

يقدم برنامج GoTrade منهجاً تدريبياً متكاملاً يتألف من 14 وحدة تفاعلية للشركات الصغيرة والمتوسطة ويوفر إرشادات مصممة خصيصاً لها في مجالات رئيسية تشمل العمليات اللوجستية وأطر التجارة الدولية والتجارة الإلكترونية والإجراءات الجمركية وتجربة العملاء والتخطيط المالي.

ويرسخ إطار التعاون أساساً لتبادل المعرفة والتفاعل المستمر بين المنطقة الحرة لمركز دبي التجاري العالمي ودي إتش إل، ما يتيح التطوير المستمر للمبادرات والبرامج الموجهة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتعكس هذه المبادرات مجتمعة الاستراتيجية الأوسع للمنطقة الحرة لمركز دبي التجاري العالمي، والهادفة إلى توفير بيئة أعمال داعمة وجاهزة للمستقبل، تمكّن رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة من الازدهار في ظل المشهد العالمي التنافسي المتسارع.

ويعد التعاون مع دي إتش إل أحدث شراكة ضمن سلسلة من الشراكات التي تهدف إلى تعزيز القيمة المضافة وتطوير منظومة المنطقة الحرة لمركز دبي التجاري العالمي الرامية إلى دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة والشركات القائمة ضمن المنطقة الحرة.

وتوفر المنطقة الحرة لمركز دبي التجاري العالمي مجموعة من المزايا التنافسية تشمل الملكية الأجنبية بنسبة 100% والإعفاء من ضريبة الدخل الشخصي، مع أكثر من 1,200 نشاط تجاري مرخص، ما يجعلها واحدة من أكثر منظومات الأعمال جاذبية للشركات التي تتطلع إلى تأسيس حضور دولي وتنمية أعمالها.