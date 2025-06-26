سوق دبي يقود ارتفاعات البورصات العربية.. ويقفز 1.3%

واصل مؤشر سوق دبي المالي ارتفاعه، للجلسة الخامسة على التوالي، لينهي جلسة الخميس على ارتفاع بنسبة 1.3%، عند مستوى 5684 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 955 مليون درهم.

ويقود سوق دبي المالي ارتفاعات البورصات العربية، ويُواصل تسجيل أعلى إغلاق منذ يونيو 2008.

وكانت الأسهم الأكثر تداولاً، سهم شركة «سكون للتأمين» بنسبة 11.4% ثم «شيميرا ستاندر آند بورز الإمارات» بنسبة 6.1% وسهم «الوطنية الدولية القابضة» بنسبة 3.8%، بينما ارتفع سهم «بنك دبي الإسلامي» بنسبة 4.9% عند 9.18 دراهم، وبتداولات قاربت 19 مليون سهم، مسجلاً أعلى إغلاق له منذ أبريل 2006.

وأقفل سهم إعمار العقارية على ثبات عند 13.45 درهماً، بينما ارتفع «طلبات هولدينغ» بنسبة 0.8% عند 1.34 درهم، وارتفع سهم «الاتحاد العقارية» بنسبة 2.8% عند 0.695 درهم.

وأكثر الأسهم تداولاً، سهم «دريك اند سكل»، مرتفعاً بنسبة 0.3% عند 0.309 درهم، وبتداولات تجاوزت 108 ملايين سهم.

بينما كانت الأسهم الأكثر تراجعاً، «الاستشارات المالية الدولية» بنسبة 9.8% و«مصرف السلام السودان» 1.4% و«سلامة» 0.9% و«مساكن دبي ريت» بنسبة 0.8%.

وشهد سوق دبي المالي، تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على أسهم شركة الخليج للملاحة القابضة بقيمة 11.4 مليون درهم. ووفقاً لبيانات السوق، تم تنفيذ الصفقة على مليوني سهم من أسهم شركة الخليج للملاحة القابضة ما نسبته 0.2% من رأس مال الشركة، بسعر 5.68 دراهم للسهم.

وأعلن سوق دبي المالي إيقاف التداول على أسهم شركة ديار للتطوير لتزامنه مع موعد اجتماع مجلس الإدارة، ووفقاً لبيان الشركة، لم يتم مناقشة موضوع التسهيلات البنكية خلال الاجتماع، في حين تمت الموافقة على بعض الأمور الاعتيادية المتعلقة بأعمال الشركة، واطلع مجلس إدارة شركة ديار للتطوير خلال اجتماعه المنعقد الخميس، على مستجدات مشاريع الشركة ووافق على بعض الأمور المتعلقة بالمشاريع.

أبوظبي

ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنحو 0.8%، عند مستوى 9886 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 1.9 مليار درهم.

وأقفل سهم أدنوك للغاز، مرتفعاً بنسبة 0.6% للجلسة الثانية على التوالي عند 3.410 دراهم،، بينما ارتفع سهم إشراق للاستثمار بنسبة 4.3% عند 0.456 درهم، وارتفع سهم مجموعة ملتيبلاي، بنسبة 2.6% عند 2.350 درهم، بينما ارتفع سهم ألفا داتا، بنسبة 6.4% عند 1.660 درهم، ليُسجل أعلى إغلاق له في سوق أبوظبي منذ إدراجه شهر مارس الماضي.

وكانت الأسهم الأكثر ارتفاعاً، «الخليج الاستثمارية» 7.9% و«أبوظبي لمواد البناء» 7.4% و«ألفا داتا» 6.4%.

وأكثر الأسهم تداولاً، سهم رأس الخيمة العقارية مرتفعاً بنسبة 7.6% عند 1.410 درهم، مُسجلاً أعلى إغلاق له منذ أبريل 2014، وبتداولات تجاوزت 135 مليون سهم.

فيما كانت الأسهم الأكثر تراجعاً «الإمارات عمان للاستثمار» 10% و«الشارقة للأسمنت» 3% و«بريسايت إيه إي» 2.8% و«رأس الخيمة للأسمنت الأبيض» 1.7%.

البورصات العربية

ارتفعت معظم مؤشرات البورصات العربية، باستثناء مسقط، بدعم من ارتفاع أسعار النفط وصمود وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، فيما كانت بورصة مصر مغلقة.

وارتفع مؤشر بوصة الكويت 0.67% وبورصة قطر 0.39%، فيما استقر مؤشر بورصة البحرين دون تغيير، وتراجع مؤشر بورصة مسقط بنسبة 0.15%.

السعودية

أنهى مؤشر السوق السعودي الجلسة مرتفعاً بنسبة 0.9% ليغلق عند 11068 نقطة (+ 94 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5.7 مليارات ريال. وشهدت السوق 11 صفقة خاصة بقيمة إجمالية بلغت 288.2 مليون ريال، أبرزها على 5 ملايين سهم لشركة أرامكو على أساس سعر السهم 24.18 ريالاً.

وارتفعت أسهم أرامكو السعودية، ومصرف الراجحي، والأهلي السعودي بنسبة 1%.