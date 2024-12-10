دبي تستضيف مؤتمر مجلس الأعمال العراقي البريطاني 13 ديسمبر

اختار مجلس الأعمال العراقي البريطاني (IBBC) دولة الإمارات لإقامة مؤتمره لموسم الخريف حول «الفرص المتنامية في مجال التكنولوجيا» في 13 ديسمبر الجاري بفندق تاج بدبي، حيث يلقي عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد كلمة الترحيب الرئيسية في المؤتمر.

وقال كريستوف ميشيلز، مدير مجلس الأعمال العراقي البريطاني، «يقدم مؤتمر المجلس لموسم الخريف في دبي 2024 فرص تواصل لا مثيل لها مع كبار قادة الصناعة وصناع السياسات الذين يشكلون مستقبل الأعمال في العراق والإمارات العربية المتحدة وخارجها. وسيكتسب الحضور في فعاليات الحدث رؤى واستراتيجيات لا تقدر بثمن للنجاح في دبي أحد أكثر المراكز الاقتصادية ديناميكية في العالم».

وأشار إلى أن دولة الإمارات تدعم منظومة الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا في العراق من خلال مبادرة مستقبلية لحاضنة جديدة للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية، ومن المقرر الإعلان عنها في عام 2025 ومناقشتها في منتدى التكنولوجيا.

ويشهد العراق أكبر توسع له منذ ثلاثين عاماً مع تحسن الاستقرار في البلاد مع فرص الاستثمار حالياً التي يقدرها البعض في المنطقة بـ 400 مليار دولار، وخصوصاً في مجالات البنية التحتية والإسكان ومبادرة الطريق الجاف الرائعة من ميناء الفاو إلى تركيا. ومن المقرر أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي للعراق بنسبة 5.3% في عام 2025 (صندوق النقد الدولي) وصناديق البورصة بنسبة 17% هذا العام. سجل التعداد الوطني 45 مليون شخص، وبالتالي فهو أكبر سوق في الشرق الأوسط.

وقال فيكاس هاندا، رئيس المؤتمر: «بالنسبة للشركات والمستثمرين الذين يسعون إلى النمو، تقدم العراق عوائد قوية في بيئة مستقرة وتؤكد مكانتها كمحرك للفرص في الشرق الأوسط. تعرف على الأشخاص الذين يجعلون هذا يحدث في 12 و13 ديسمبر في فندق تاج. نرحب بالإمارات العربية المتحدة وجميع رجال الأعمال».

ويستضيف المؤتمر معظم الشركات الرائدة في العراق، بما في ذلك شركات الطاقة الرئيسية، مثل BP وShell وBGC وشركائها في البناء مثل Wood Group وKSA وGE وSiemens وشركات الخدمات المالية العملاقة مثل SC وIFC والبنك المركزي العراقي.

كما يتطور التعليم لتلبية احتياجات العراق الحديث، وسيتحدث وزير التعليم العالي في يوم مخصص في 12 ديسمبر، ويغطي المستويات الابتدائية والعليا بحضور كامل من الجامعات والمدارس البريطانية والعراقية.