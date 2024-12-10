أحدث حلول المناولة في معرض مجموعة الشرق الأوسط اللوجستية 2024

ينطلق معرض مجموعة الشرق الأوسط اللوجستية (لوجيموشن) 2024 في دبي يومي 10 و11 ديسمبر، 2024، حيث تقدم يانغو روبوتكس، الشركة العالمية في حلول الروبوتات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي لأتمتة المستودعات، وجزء من مجموعة يانغو، شركة التكنولوجيا العالمية، أحدث حلول أتمتة المستودعات القائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي في المعرض.

ويعد الحدث الذي يضم نخبة من أبرز القيادات العالمية في القطاع فرصة لاستكشاف الابتكارات التي تعمل على تحويل التخزين وسلاسل التوريد والتجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية. في إطار مشاركتها بالمعرض، تسلط شركة يانغو روبوتكس الضوء على مجموعة الحلول المبتكرة المصممة لتعزيز كفاءة المستودعات والتي تم تطويرها لتلبية المطالب المتزايدة لهذه القطاعات في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

خلال المعرض، تتاح الفرصة للحاضرين لمشاهدة «بيكر» (Picker)، روبوت يانغو روبوتكس الفريد المعزز بقدرات الذكاء الاصطناعي والمصمم للتعامل بكفاءة مع العناصر الصغيرة، والمساعدة في تنظيم المخزون، وإعداد الشحنات، والمهام متعددة الاستخدامات مثل عمليات تجهيز وتجميع وتعبئة العناصر ذات الصلة معاً في وحدة واحدة والمعروفة بمصطلح «Kitting»، ونظام «Putwall» لتبسيط عمليات التخزين وتنفيذ الطلبات، وعمليات دمج المخزون الجديد في نظام إدارة المستودعات، والاستراتيجيات التي تستخدم التكنولوجيا لجلب المخزون مباشرة إلى محطة الالتقاط. يتميز هذا الحل المتطور بقدرته على التكيف بسلاسة مع مختلف الإعدادات لتمكين الشركات من تعزيز الإنتاجية وخفض التكاليف وتبسيط العمليات، خصوصاً في بيئات المستودعات الكبيرة التي تتميز بحركة سريعة.

وقال أليكسي فيليبوف، رئيس التطوير العالمي في يانغو روبوتكس،: «يمنحنا معرض مجموعة الشرق الأوسط اللوجستية الفرصة لإظهار براعة حلولنا في تعزيز عمليات المستودعات. حالياً، لا تزال العديد من الشركات تعتمد على العمليات اليدوية، مما يؤدي إلى إبطاء مسار العمليات ورفع التكاليف. تعمل روبوتاتنا المعززة بقدرات الذكاء الاصطناعي جنباً إلى جنب مع القوى العاملة البشرية، مما يحسن دقة الطلبات، ويقلل من المهام المتكررة، ويساعد في منع الإصابات في مكان العمل. لقد أصبحت الأتمتة ضرورية للشركات للحفاظ على تنافسيتها في مشهد سلسلة التوريد سريع التطور والنمو».