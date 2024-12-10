«أدين» تطلق ميزة «قرّب» للدفع على «أيفون» للشركات في الإمارات

أعلنت شركة أدين، العالمية العاملة في مجال التكنولوجيا المالية، عن تفعيل ميزة قرّب للدفع على «أيفون» لعملائها في دولة الإمارات. تُمكّن هذه الميزة الشركات من استخدام «أيفون» وتطبيق iOS الداعم لاعتماد ميزة الدفع غير التلامسي دون الحاجة لشراء أو إدارة أجهزة قراءة البطاقات. وتعتبر العلامة التجارية الإيطالية لمستحضرات التجميل، كيكو ميلانو، من بين أولى الشركات التي قامت بتطبيق هذه الميزة في المتاجر.

وتتيح ميزة قرّب للدفع على «أيفون» للمتاجر اعتماد جميع أنواع الدفع غير التلامسي، بما فيها بطاقات الائتمان والخصم غير التلامسية، وApple Pay، والمحافظ الرقمية الأخرى، باستخدام iPhone فقط وتطبيق iOS الداعم من دون الحاجة إلى أي أجهزة إضافية أو أجهزة قراءة البطاقات. يُطلب من العميل، عند الدفع، تقريب وسيلة الدفع غير التلامسية من جهاز «أيفون» الخاص بالتاجر، وسيتم إتمام العملية بأمان باستخدام تقنية الاتصال قريب المدى (NFC).

وباستخدام ميزة قرّب للدفع على «أيفون» لن تعود المتاجر بحاجة للاعتماد على أجهزة قراءة البطاقات أو أجهزة الدفع الإلكتروني (POS)، والتي قد تكون غير قابلة للحمل والتجول داخل المتجر، بالمقارنة مع هذه الميزة التي تساعد أكثر على إدارة عمليات البيع بسلاسة وسرعة أكبر وتقديم تجربة تسوق أكثر رضا لعملائها.

تستخدم ميزة قرّب للدفع على «أيفون» تكنولوجيا الميزات المدمجة في «أيفون» لحماية بيانات الشركة والعملاء. عند إتمام عملية الدفع، لا تخزن «أبل» أي بيانات بطاقة أو معلومات الدفع على الجهاز أو خوادم Apple.

وقال ديمانتاس جريجارافيسيوس، رئيس قسم الشرق الأوسط في شركة أدين، «توفر هذه الميزة الجديدة تجربة دفع سريعة وآمنة للمتاجر والعملاء من خلال التغلب على الصعوبات والتحديات التي كانت تواجه المتاجر عند استخدام أجهزة الدفع التقليدية، ويأتي إطلاق هذه الخدمة كجزء من استراتيجية أكبر تتبعها أدين، وتهدف إلى توسيع نطاق الاعتماد على خدمة الدفع غير التلامسي لتشمل المزيد من الشركات على مستوى العالم، وذلك بعد إطلاقها في المملكة المتحدة وفرنسا وهولندا».

وقال بيم فيجفتغشيلد، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في نيو بلاك: «تسهم ميزة قرّب للدفع على iPhone في تعزيز تجربة التسوق من خلال تسريع المعاملات وجعلها أكثر كفاءة، ما يساعد العملاء على إنهاء عمليات الشراء بسرعة وسهولة أكبر. قبول المدفوعات عبر iPhone يعزز تجربة التسوق ويزيد من ولاء العملاء في النهاية».