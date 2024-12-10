مصرف الإمارات للتنمية يؤكد التزامه بدعم النمو الاقتصادي المستدام في الفجيرة

نظم مصرف الإمارات للتنمية، الدورة السادسة من ملتقى التواصل والشراكة في إمارة الفجيرة. وشهد الملتقى حضور عدد من المسؤولين الحكوميين، وممثلين عن القطاع الخاص، وخبراء ماليين، إلى جانب شركات عاملة في القطاعات الاستراتيجية لبحث سبل تعزيز التنويع الاقتصادي المستدام في الإمارة.

انعقد الملتقى بالشراكة مع مبادرة «اصنع في الإمارات» التابعة لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، تحت شعار «تمكين التنمية المستدامة: رحلة الفجيرة نحو التنويع الاقتصادي والابتكار»، وشكل منصة حوارية مثمرة لبحث آليات تعميق الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتسليط الضوء على الإمكانات الاقتصادية الواعدة لإمارة الفجيرة، وتعزيز تنمية القطاعات الحيوية التي تشمل الطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، والتكنولوجيا المتقدمة، والرعاية الصحية، والصناعة، مع التركيز على استراتيجيات التمويل الداعمة للابتكار والنمو الاقتصادي.

وتخلل الملتقى جلسات حوارية ونقاشات تفاعلية قدمها نخبة من الخبراء من القطاعين العام والخاص. وتركزت النقاشات على استعراض آليات استثمار الموارد الفريدة التي تتميز بها إمارة الفجيرة، بما يتماشى مع رؤية الإمارات الطموحة لتحقيق التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، على الدور المحوري الذي يضطلع به المصرف في تعزيز التعاون وتحفيز النمو الاقتصادي، وأشار إلى أن ملتقى التواصل والشراكة في الفجيرة يجسد أهمية الشراكات الاستراتيجية في فتح آفاق جديدة للنمو الاقتصادي المستدام.

وأضاف: «من خلال تعزيز التعاون، يقود مصرف الإمارات للتنمية جهود التنويع الاقتصادي، ويدعم تطور القطاعات الواعدة في جميع أنحاء الدولة، بهدف صنع مستقبل زاخر بالفرص الواعدة والمثمرة. ونحن ملتزمون، من خلال هذا الملتقى، بإرساء دعائم قوية للابتكار ودفع عجلة التحول نحو مستقبل صناعي متقدم، بما يتماشى مع الأهداف الوطنية للتنمية والنمو الصناعي في دولة الإمارات. ويشكل تركيزنا على بناء الشراكات وتوسيع العلاقات ركيزة أساسية في استراتيجيتنا لخلق بيئة داعمة للأعمال، جذب الاستثمارات، وتحقيق نمو مستدام على المدى الطويل».

ومن جانبه تحدث سلطان جميع الهنداسي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة خلال الملتقى عن أن إمارة الفجيرة قد شهدت بفضل الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة ومتابعة سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، تطورات اقتصادية واجتماعية شملت كل النواحي، وأشار في هذا الصدد أن من أهم التطورات التي حققتها إمارة الفجيرة تتمثل في ميناء الفجيرة ومنطقة الفجيرة للصناعة البترولية (FOIZ) التي أصبحت أهم مراكز تخزين وخلط وصناعة النفط حتى بات الميناء أحد أهم ثلاثة مراكز لتزويد السفن بالوقود على مستوى العالم.

كما أشار الهنداسي إلى أن الصناعة في إمارة الفجيرة تشهد تطوراً ملحوظاً مما جعلها ركيزة أساسية في الاقتصاد ومركزاً استراتيجياً للعديد من المصانع واهتمام الحكومة بجذب الاستثمارات إلى هذا القطاع الاستراتيجي، وتضم الإمارة عدداً كبيراً من المصانع التي تغطي معظم القطاعات الصناعية. هذا، وبلغت مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة أكثر من 22%.

وقال إن إمارة الفجيرة تتميز في مجال الموارد الطبيعية بوجود العديد من الموارد التي تلعب دوراً مهماً في اقتصاد الإمارة. فضلاً عن أن القطاع السياحي بالفجيرة من الركائز التنموية الأساسية التي تعزز النمو، وتشمل رؤية خطة الفجيرة السياحية مشاريع تهدف إلى تطوير البنية التحتية السياحية بما فيها الفنادق والمرافق الترفيهية وتحسين جودة الخدمات وتنظيم الفعاليات الرياضية المختلفة.

وقد أدار الجلسات الحوارية شاكر زينل، رئيس إدارة الأعمال المصرفية في مصرف الإمارات للتنمية. وشهدت الجلسة الأولى، التي انعقدت تحت عنوان «تمكين النمو في القطاعات الرئيسية: الصناعة والطاقة المتجددة والأمن الغذائي والتكنولوجيا المتقدمة والرعاية الصحية»، مشاركة فاعلة من متحدثين بارزين من بينهم سعادة المهندس محمد عبيد بن ماجد، مدير عام دائرة الصناعة والاقتصاد في حكومة الفجيرة؛ وسعادة شريف العوضي، مدير عام هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة؛ ومحمد زينل الزرعوني، مدير تنمية الاستثمار الأجنبي بوزارة الاستثمار؛ والمهندس حمد طحنون آل علي، مهندس رئيسي صناعات في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. وأكد المتحدثون على دور الفجيرة كمركز للنمو الصناعي والصناعات القائمة على الابتكار، واستعرضوا إمكاناتها الواعدة في تعزيز النمو الاقتصادي المتنوع عبر القطاعات الرئيسية. وأكدت النقاشات أن الاستثمارات الموجهة والشراكات الاستراتيجية قادرة على تعزيز القدرة التنافسية للإمارة في مختلف القطاعات.

أما الجلسة الثانية، فقد ركزت على «تمويل النمو ودعم الابتكار»، وشهدت مشاركة قيمة من سعادة سلطان جميع الهنداسي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة؛ وعدنان أنور، الرئيس التنفيذي لبنك الفجيرة الوطني؛ وفيصل السويدي، مدير المبيعات في شركة الاتحاد لائتمان الصادرات. وتمحورت المناقشات حول تطوير أطر مالية مبتكرة واستراتيجيات فعالة لإدارة المخاطر، بهدف تمكين الشركات وتحفيز التحول الاقتصادي في الإمارة. وطرحت الجلسة منهجيات واضحة لتمكين الشركات بمختلف أنواعها من الحصول على التمويل اللازم، وبناء بيئة أعمال أكثر شمولاً وابتكاراً، وضمان الاستدامة الاقتصادية لإمارة الفجيرة.

اختتمت الفعالية بتكريم الشركاء الاستراتيجيين الرئيسيين لمصرف الإمارات للتنمية والجهات التي تلعب دوراً بارزاً في دعم النمو الاقتصادي في الفجيرة.