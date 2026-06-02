«مفاجآت صيف دبي» الأكثر تميزاً وتنوعاً من 2 يوليو إلى 30 أغسطس

أعلنت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة عن انطلاق العد التنازلي للدورة التاسعة والعشرين من مفاجآت صيف دبي، التي ستقام خلال الفترة من 2 يوليو حتى 30 أغسطس 2026، تحت شعار «يا حي صيف دبي» لتحوّل دبي على مدار 60 يوماً إلى وجهة نابضة بالحياة مع برنامج متكامل يجمع بين التسوق والترفيه والطعام والفعاليات الترفيهية، ليمنح الزوار والعائلات فرصاً لاستكشاف وخوض تجارب جديدة طوال فصل الصيف.

ويتضمن برنامج الدورة الجديدة للمفاجآت الكثير من العروض والتجارب التي تزيد من حماس المتسوقين طوال الموسم، مع تخفيضات هائلة وعروض ترويجية تقام لفترة محدودة، إلى جانب التجارب الجديدة المنتشرة في أنحاء المدينة.

كما يزداد تشويق المتسوقين الذين سيتمتعون بمستويات استثنائية من التوفير والمكافآت مع انطلاق تخفيضات صيف دبي الكبرى، التي تقدم أسعاراً مخفضة بنسب تصل إلى 90%، وعروض حصرية من أبرز العلامات التجارية، وصفقات يومية سريعة.

ويعود موسم العودة إلى المدارس من 3 حتى 30 أغسطس ليقدّم عروضاً مميزة على المستلزمات المدرسية والقرطاسية والأزياء والإلكترونيات والتقنيات التعليمية.

في حين تنطلق حملة «اربح منزلك في دبي»، المبادرة الفريدة الأولى من نوعها على مستوى المدينة، والتي تُنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة وغرف دبي، وتتيح الحملة للمتسوقين الذين ينفقون 500 درهم أو أكثر في المتاجر المشاركة فرصة الدخول في السحوبات للفوز بإحدى 12 وحدة سكنية مقدمة من بن غاطي العقارية، تشمل 11 شقة استوديو، إضافة إلى الجائزة الكبرى وهي شقة من غرفتي نوم.

وتُقام المبادرة خلال فترات تسوق رئيسية تشمل عطلة عيد الأضحى المبارك، ومفاجآت صيف دبي، إلى جانب حملة 3 أيام من التخفيضات الكبرى لتحوّل تجربة التسوق اليومية إلى فرصة استثنائية، على أن يتم الإعلان عن أول فائز خلال دورة مفاجآت صيف دبي 2026.

وتحتل الفعاليات الترفيهية مكانة رئيسية ضمن مفاجآت صيف دبي 2026، من خلال برنامج يتضمن عودة أكبر نسخة على الإطلاق من سلسلة حفلات بيت ذا هيت، مع مجموعة من تجارب الترفيه الحية مثل العرض المباشر «ميامي شو» في كوكاكولا أرينا يوم 28 أغسطس.

وذلك في أول عرض له خارج دولة الكويت الشقيقة، مع توفر التذاكر حالياً عبر بلاتينوم لست. وسيتم الإعلان عن المزيد من العروض والفعاليات ضمن البرنامج الكامل لمفاجآت صيف دبي.

بينما تستضيف احتفالات العروض الترفيهية لمفاجآت صيف دبي الجديد على مدار ثلاثة أسابيع، حيث يقدم الحدث عروضاً مستوحاة من أجواء مفاجآت صيف دبي، وفرق جوالة، وأنشطة مجتمعية في عدد من المولات في دبي.

وتسهم مراكز التسوق والفنادق والوجهات الترفيهية في دبي في تعزيز تجربة صيفية غنية ومتكاملة، من خلال فعاليات وتجارب متنوعة في أنحاء المدينة. فيما سيفتح «عالم مدهش» أبوابه في مركز دبي التجاري العالمي، بالتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية للمفاجآت التي ستحوّل مراكز التسوق إلى وجهات ترفيهية نابضة بالحياة.

وتشهد مطاعم دبي موسماً نشطاً مع عودة أسبوع الصيف للمطاعم من 13 يوليو حتى 2 أغسطس، يليه عرض «طبق بـ10 دراهم» من 3 إلى 30 أغسطس. كما تتواصل الأنشطة الرياضية عبر فعاليات دبي مولاثون، التي تقدم تجربة رياضية داخلية خلال الصيف.

وفي بداية شهر أغسطس، ينطلق موسم العودة إلى المدارس بعروضه الترويجية اللافتة، فضلاً عن إقامة فعاليات عائلية، وعروض ترفيهية، وأنشطة فنية، وحفلات مباشرة في مختلف مراكز التسوق.

كما تشهد نسخة هذا العام إطلاق كرنفال العودة للمدارس للمرة الأولى خلال الفترة من 7 إلى 8 أغسطس، وهو مفهوم جديد يستحوذ على أجواء المراكز التجارية، ويحوّل تجربة التسوق لموسم العودة إلى المدارس إلى تجربة عائلية متكاملة.

وبفضل التنوع الكبير في التسوق والترفيه والمطاعم والتجارب العائلية وباقات الإقامة الفندقية والوجهات السياحية، تقدّم مفاجآت صيف دبي 2026 تجربة صيفية متكاملة لا مثيل لها في المدينة. كما تتوسع العروض هذا العام لتشمل مزايا إضافية في الفنادق والمطاعم طوال الموسم، مع الإعلان عن المزيد من التفاصيل خلال الأسابيع المقبلة.

وتحظى مفاجآت صيف دبي 2026 بدعم من الراعي الرئيسي، بنك دبي التجاري، إلى جانب قائمة الشركاء الاستراتيجيين: مراكز التسوق التابعة لشركة الفطيم (دبي فستيفال سيتي مول، فستيفال بلازا)، ومجموعة الزرعوني (ميركاتو)، ومجموعة عبدالواحد الرستماني، ودبي القابضة لإدارة الأصول (سوق السيف، بلوواترز، ابن بطوطة مول، نخيل مول، ند الشبا مول، وذا أوتلت فيليدج)، وطيران الإمارات، واينوك، واتصالات والمزيد، وماجد الفطيم (مول الإمارات، سيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر ديرة)، وطلبات.