«موارد للتمويل» تسرّع الابتكار بقطاع الخدمات المصرفية عبر اتفاقية مع «فيمبل»

أعلنت «موارد للتمويل» و«فيمبل» عن توقيعهما اتفاقية استراتيجية لتقديم قدرات الخدمات المصرفية كخدمة (BaaS) من خلال منصة مصرفية حديثة وقابلة للتكوين، مما يمثل خطوة مهمة في مسار تطور الخدمات المصرفية الرقمية في المنطقة.

وجاء الإعلان خلال قمة موارد للتقنية المالية 2026، تأكيداً على التزام المؤسستين بدفع الابتكار وتعزيز المرونة وتقديم خدمات مالية من الجيل الجديد في دولة الإمارات والمنطقة.

وبموجب الاتفاقية، ستوفر «فيمبل» منصتها المتقدمة للتكنولوجيا المصرفية الأساسية، المصممة للعمل كطبقة نواة مصرفية موازية يتم دمجها بسلاسة مع البنية التحتية الحالية لموارد للتمويل.

ويتيح هذا النهج لـ«موارد للتمويل» تعزيز قدراتها المصرفية الرقمية بشكل كبير دون الحاجة إلى استبدال أنظمتها الأساسية الحالية بالكامل، مما يضمن استمرارية العمليات مع تمكين الابتكار السريع والمستمر.

وقال راشد القبيسي، الرئيس التنفيذي لموارد للتمويل: تمثل شراكتنا مع فيمبل محطة مهمة في مسيرة التحول الرقمي لدى موارد. يشهد القطاع المالي تطوراً متسارعاً، ويتعين على المؤسسات اعتماد تقنيات مرنة وقابلة للتوسع تُمكّنها من الابتكار بوتيرة أسرع مع الحفاظ على المرونة والكفاءة التشغيلية.

ومن خلال الاستفادة من منصة فيمبل المصرفية القابلة للتكوين، نعزز قدرتنا على تقديم حلول الخدمات المصرفية كخدمة (BaaS) الجاهزة للمستقبل، بما يتماشى مع رؤية الإمارات نحو نظام مالي أكثر تقدماً واعتماداً على التقنيات الرقمية.