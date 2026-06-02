مبيعات قياسية بمعرض عيد الأضحى في إكسبو الشارقة

اختُتمت، مساء أول من أمس، في مركز إكسبو الشارقة فعاليات النسخة السادسة من «معرض عيد الأضحى 2026»، الذي نظمه المركز على مدار 11 يوماً، وشهد مشاركة واسعة تجاوزت 100 علامة تجارية ضمت نخبة من كبار تجار التجزئة إلى جانب مشاريع ريادية ناشئة قدمت منتجات مبتكرة تناسب مختلف الأذواق والميزانيات.

واستقطب المعرض آلاف الزوار من العائلات والمتسوقين الباحثين عن أفضل العروض استعداداً لاستقبال عيد الأضحى المبارك، ليسجل موسم تسوق استثنائي شهد مبيعات قياسية وعوائد مجزية، وسط تخفيضات حصرية وصلت إلى 75% على أشهر العلامات العالمية والإقليمية والمحلية.

وبالتزامن مع «عام الأسرة»، وفر المعرض تجربة تسوق شاملة جمعت بين الأسعار التنافسية غير المسبوقة وتنوع المنتجات التي لبت احتياجات جميع أفراد العائلة.

وغطت أجنحة المعرض تشكيلة واسعة من المنتجات والسلع الأساسية والاستهلاكية ضمت الملابس الجاهزة والأزياء الرجالية والنسائية بأحدث التصميمات الموسمية والعباءات والملابس التراثية وأزياء الأطفال، إلى جانب العطور والبخور والعود ومستحضرات التجميل والعناية بالبشرة من علامات عالمية مرموقة.

وأتاح المعرض للمتسوقين فرصة اقتناء أرقى تصاميم الحلي والمجوهرات والإكسسوارات والاختيار من بين تشكيلات متنوعة من الأحذية والحقائب، مع أقسام للمستلزمات المنزلية والمفروشات والأجهزة الكهربائية، فضلاً عن الهدايا.

وأكد سيف المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، أن نجاح المعرض والإقبال الجماهيري الواسع على مدار أيامه يؤكدان المكانة الرائدة التي يحتلها إكسبو الشارقة كونه نموذجاً للفعاليات التجارية الموسمية التي تخدم الزوار والعارضين على حد سواء، وتشكل رافداً حقيقياً للاقتصاد المحلي ومحركاً لنمو قطاع التجزئة.