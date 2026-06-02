المناطق الحرة في الشارقة توقّع مذكرة تفاهم مع «العربية للطيران»

وقّعت هيئة المنطقة الحرة بالحمرية، وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، مذكرة تفاهم مع شركة العربية للطيران، بهدف تقديم عروض وخصومات حصرية لموظفي الهيئتين على خدمات السياحة والسفر، في خطوة تعكس حرص الجانبين على تعزيز التعاون المشترك، وتطوير الشراكات الاستراتيجية، بما يسهم في توفير مزايا وخدمات نوعية تدعم رفاهية الموظفين وجودة حياتهم.

جرى التوقيع في مقر «حرة مطار الشارقة الدولي»، من قبل سعود سالم المزروعي، مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، والدكتور عبد الرحمن بن طليعة، مدير الشؤون التنفيذية في شركة العربية للطيران، بحضور عدد من المسؤولين والمديرين من كلا الجانبين.

وأكد سعود سالم المزروعي أن التعاون يأتي في إطار الرؤية الاستراتيجية للهيئتين الرامية إلى تعزيز جودة حياة الموظفين، وترسيخ بيئة عمل إيجابية ومستدامة.

مشيراً أن الاهتمام بالكوادر البشرية يمثل أولوية أساسية في منظومة العمل المؤسسي، انطلاقاً من الإيمان بأن سعادة الموظف ورفاهيته تنعكسان بشكل مباشر على مستوى الأداء والإنتاجية، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية في دولة الإمارات لتعزيز ثقافة السعادة في بيئة العمل.

وأكد الدكتور عبد الرحمن بن طليعة أن توقيع مذكرة التفاهم مع هيئة المنطقة الحرة بالحمرية وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي يأتي في إطار حرص الشركة على تعزيز شراكاتها المؤسسية مع مختلف الجهات الحكومية، والمساهمة في تقديم قيمة مضافة للموظفين من خلال توفير عروض وخدمات سفر مميزة تلبي احتياجاتهم وتمنحهم تجربة سفر أكثر مرونة وراحة.