موانئ دبي العالمية تضخ 367 مليون درهم لتوسعة المنطقة الحرة في كوسيدو بالدومينيكان

أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» وحكومة جمهورية الدومينيكان عن ضخ استثمارات إضافية بقيمة 100 مليون دولار (367 مليون درهم) ؛ مكرَّسة بالكامل لأعمال توسعة في البنية التحتية لخدمات التخزين والخدمات اللوجستية التابعة للمنطقة الحرة لمجموعة «دي بي ورلد» في «كوسيدو»، ويمثل هذا الاستثمار امتداداً للجهود المتواصلة والمشتركة الرامية إلى الارتقاء بالمنظومة التشغيلية للمجموعة.

وقد تم الكشف عن هذه الخطوة الاستثمارية الكبرى خلال فعاليات الدورة الثانية عشرة للمؤتمر العالمي للمناطق الحرة لعام 2026؛ لتُضاف هذه الحزمة التمويلية الجديدة إلى السجل الاستثماري الحافل للمجموعة، والذي شهد سابقاً تخصيص 760 مليون دولار أمريكي. وتضع هذه الجهود المتكاملة والمكثفة حجر أساس متين لتعزيز دور جمهورية الدومينيكان بوصفها مركزاً محورياً وعملاقاً للتصنيع والخدمات اللوجستية في الأمريكيتين.

ويأتي هذا الاستثمار امتداداً لمذكرة التفاهم التي أُبرمت بين مجموعة «دي بي ورلد» وحكومة جمهورية الدومينيكان في مايو 2025، والتي رُصدت لها ميزانية ضخمة قُدرت بـ 760 مليون دولار. وقد ركّزت هذه المذكرة الإطارية على صياغة وتنفيذ خطط توسعية شاملة للارتقاء بالطاقة الاستيعابية لميناء «كوسيدو» ومنطقته الحرة،

وبموجب هذا التعاون المشترك مع وزارة الصناعة والتجارة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، سيتم توجيه هذه الاستثمارات الجديدة نحو دعم وتطوير جيل متقدم من البُنى التحتية لخدمات التخزين، وتعزيز الكفاءة التشغيلية والقدرات اللوجستية للمشروع. كما سيُسهم هذا التنسيق في ترسيخ التكامل بين خدمات الميناء والمنطقة الحرة والمنظومة اللوجستية في «كوسيدو»، بما يُعزز جاهزيتها للاستجابة بكفاءة للطلب الإقليمي المتنامي.

وفي سياق متصل، كشف بحث مستقل صادر عن مؤسسة أكسفورد إيكونوميكس عن الأثر الإيجابي لعمليات مجموعة «دي بي ورلد» في صياغة المشهد الاقتصادي لجمهورية الدومينيكان؛ حيث باتت المجموعة محركاً أساسياً في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتنشيط حركة التبادل التجاري وتوليد الوظائف. وأفاد الباحثون في المؤسسة البريطانية بأن المنظومة التشغيلية للمجموعة توفر منصة تدعم نحو 5,000 فرصة عمل في جمهورية الدومينيكان، وسط توقعات استراتيجية واعدة بزيادة حجم الصادرات من السلع إلى نحو 2.4 مليار دولار بحلول عام 2035، مدعومةً بالأداء التشغيلي الاستثنائي للميناء الذي شهد مناولة مبادلات تجارية تخطت حاجز 13.3 مليار دولار خلال العام 2024.

وفي تعليق له على هذه الخطوة الطموحة، صرّح مورتن يوهانسن، الرئيس التنفيذي للعمليات لمجموعة «دي بي ورلد» في الأمريكيتين، قائلاً: «تكتسب جمهورية الدومينيكان أهمية متنامية كمحور رئيسي للتجارة الإقليمية في الأمريكتين. ويأتي استثمارنا الإضافي بقيمة 100 مليون دولار أمريكي امتداداً لالتزامنا المالي السابق، ليُسهم في ترسيخ مكانة ميناء كوسيدو كمنصة لوجستية متكاملة، قادرة على دعم التجارة المستدامة والنمو الصناعي على المدى الطويل».

وقال مانويل مارتينيز، الرئيس التنفيذي لمجموعة «دي بي ورلد» في جمهورية الدومينيكان: «يعكس استثمارنا في تطوير بنية التخزين والخدمات اللوجستية في المنطقة الحرة لميناء كوسيدو التزامنا الراسخ بتمكين متعاملينا من توسيع أعمالهم وإدارة عملياتهم بكفاءة ومرونة أكبر، إلى جانب تعزيز تنافسية جمهورية الدومينيكان وترسيخ مكانتها كمركز تجاري إقليمي».