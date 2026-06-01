«إي آند» تبيع حصة في «كريم تكنولوجيز» لـ«أوبر» بـ 100 مليون دولار

وقّعت شركة مجموعة الإمارات للاتصالات ش.م.ع «إي آند» اتفاقية ملزمة مع شركة أوبر تكنولوجيز إنك. «أوبر» لبيع نسبة 12.5% من حصتها البالغة 50.03% في شركة كريم تكنولوجيز «الشركة» إلى شركة أوبر مقابل مبلغ نقدي إجمالي قدره 100 مليون دولار«367 مليون درهم».

وقالت الشركة في إفصاح لسوق أبوظبي للأوراق المالية «عقب إتمام الصفقة، ستحتفظ إي آند بنسبة ملكية قدرها 37.53% في الشركة».

وبحسب البيان، نجحت شركة كريم تكنولوجيز على مدى العامين الماضيين في تسريع وتيرة نمو الإيرادات واكتساب حصة سوقية داخل دولة الإمارات، وذلك نتيجة تضاعف حجم المعاملات بما يقارب خمسة أضعاف في الخدمات الأساسية مدفوعاً بزخم متزايد للخدمات مثل Food وQuik وPlus وPay.

ويعزز هذا النمو مكانة كريم تكنولوجيز كمنصة عالية النمو ومتعددة الاستخدامات.

وسيتيح تخارجها الجزئي الفرصة لشركة كريم تكنولوجيز للاستفادة من الحلول والإمكانات التكنولوجية العالمية التي توفرها شركة أوبر لتحقيق المزيد من أوجه التآزر وتهيئة الشركة للمرحلة المقبلة من النمو. وتعكس هذه الخطوة التركيز الاستراتيجي للشركة على خلق قيمة طويلة الأمد للمساهمين من خلال أولوياتها المنضبطة في تخصيص رأس المال، مع الحفاظ على توافقها مع مسيرة كريم تكنولوجيز المستقبلية للاستفادة من نمو حجم أعمالها، وتواصل العمل بشكل وثيق مع الإدارة والمساهمين الرئيسيين لدعم الشركة والترويج لها باعتبارها منصة نمو ذات إمكانات عالية مع آفاق جذابة على المدى الطويل.

وتبلغ قيمة الصفقة 100 مليون دولار نقداً. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك إي آند خيار البيع الذي يمنحها الحق في مطالبة أوبر بشراء حصتها المتبقية في كريم تكنولوجيز، كما يحق لشركة أوبر خيار الشراء المقابل الذي يخولها مطالبة إي آند ببيع تلك الحصة.

ويمكن ممارسة هذه الخيارات في الفترة الممتدة ما بين 1 سبتمبر 2031 إلى 31 يناير 2032. وعند إتمام الصفقة، ستقوم إي آند بتعديل المعالجة المحاسبية لنتائج أعمال كريم تكنولوجيز إلى طريقة حقوق الملكية وفق المعيار المحاسبي الدولي رقم 28 «آي إيه إس 28».

وقالت إي آند «إن إتمام الصفقة يخضع لاستيفاء الموافقات التنظيمية وعدد من الشروط والإجراءات العادية. وسيتم إعلام السوق بأية تطورات هامة حول هذا الشأن وفقاً لقواعد وقوانين سوق الأوراق المالية المعمول بها».