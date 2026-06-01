شراكة إماراتية لتمكين رائدات الأعمال ببرامج متقدمة في التحول الرقمي والميتافيرس

وقّعت جمعية الإمارات لرائدات الأعمال وأكاديمية ميتافيرس للتدريب المتقدم مذكرة تفاهم، بهدف تعزيز تمكين رائدات الأعمال في دولة الإمارات، ورفع كفاءاتهن المهنية والتقنية، وتطوير مهاراتهن بما يتماشى مع متطلبات الاقتصاد الرقمي الحديث، في إطار شراكة استراتيجية تستهدف التدريب والتطوير وبناء القدرات.

ووقّعت المذكرة كل من الدكتورة شفيقة العامري، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لرائدات الأعمال، ووليد مبارك الجنيبي، المؤسس والرئيس التنفيذي لأكاديمية ميتافيرس للتدريب المتقدم، وذلك بحضور ممثلين عن الجانبين.

وبحسب الاتفاق، سيتم وضع إطار تعاون مشترك لتصميم وتنفيذ برامج تدريبية وورش عمل متخصصة تستهدف تطوير مهارات رائدات الأعمال، مع التركيز على مجالات الابتكار وريادة الأعمال والتحول الرقمي، بما يعزز من قدراتهن في مواكبة متغيرات الاقتصاد العالمي.

وأكدت الدكتورة شفيقة العامري أن هذا التعاون يمثل خطوة مهمة نحو دعم رائدات الأعمال العضوات في الجمعية، عبر تزويدهن بالمعرفة والمهارات اللازمة لتعزيز حضورهن في بيئة الأعمال الحديثة، مشيرة إلى أن الشراكة ستسهم في تطوير إمكاناتهن المهنية بشكل عملي وفاعل.

وأضافت أن البرامج ستشمل ورش عمل تطبيقية لتطوير المهارات القيادية والإدارية، ودورات متخصصة في التحول الرقمي والتقنيات الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والميتافيرس والتسويق الرقمي، إلى جانب دعم المشاريع الناشئة، وتبادل الخبرات، وتنظيم فعاليات ومؤتمرات مشتركة بين الطرفين.

من جانبه، أشاد وليد مبارك الجنيبي بهذا التعاون، مؤكداً أنه يمثل خطوة نوعية نحو تطوير قدرات رائدات وسيدات الأعمال في الدولة، من خلال برامج تدريبية متخصصة ترتقي بمستوى الكفاءة والمعرفة، وتدعم استدامة المشاريع الناشئة.

وأوضح أن الأكاديمية ستتولى إعداد وتصميم المحتوى التدريبي وفق أفضل الممارسات العالمية، وتوفير مدربين وخبراء مؤهلين لتنفيذ البرامج، إلى جانب تقديم الدعم الفني والتقني اللازم، وإصدار شهادات حضور للمشاركات في هذه البرامج.