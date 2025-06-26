غرفة تجارة دبي تعزز فرص توسع الشركات المحلية في دول منطقة القوقاز وجنوب شرق آسيا

نظمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، اليوم، أولى سلسلة فعاليات مبادرة "فرص الأعمال تحت المجهر" للنصف الثاني من العام 2025، وذلك بهدف مساعدة الشركات المحلية على استكشاف آفاق التوسع في أسواق أرمينيا، وجورجيا، وماليزيا، وكمبوديا.

وشهدت الفعالية حضور معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، وسعادة جورج جانجغافا، سفير جمهورية جورجيا لدى دولة الإمارات، وسعادة سامان مان، السفير فوق العادة والمفوض لمملكة كمبوديا في الكويت وقطر والإمارات والبحرين، بالإضافة إلى سعادة محمد فضلي عمري عليمان، القنصل العام لماليزيا في دبي، وفرغس هوفيبيان سكرتير أول في سفارة أرمينيا في دولة الإمارات، وسعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي.

واستقطبت فعالية "فرص الأعمال تحت المجهر" أكثر من 160 مشاركاً، وتم خلالها استعراض أهم الفرص التجارية والاستثمارية وآليات مزاولة الأعمال في الأسواق الأربعة، كما تعرف الحضور عن كثب على معطيات القطاعات الاقتصادية الواعدة والاستراتيجيات الفعّالة لدخول تلك الأسواق وتحقيق النمو المستدام فيها.

وقال سالم الشامسي، نائب رئيس العلاقات الدولية في غرف دبي: "نلتزم بتعزيز قدرة مجتمع الأعمال المحلي على اغتنام الفرص الواعدة في الأسواق العالمية وتحقيق النمو والتوسع بشكل مستدام انطلاقاً من المقومات التي تتميز بها دبي كمركز رائد للأعمال دولياً، مما يساهم في دعم تنافسية القطاع الخاص ونمو التجارة الخارجية غير النفطية للإمارة".

وتضمنت الجلسة عرضاً تقديمياً حول الجهود التي تبذلها غرفة تجارة دبي لدعم توسّع شركات دبي في الأسواق الخارجية، مع استعراض الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة في أسواق أرمينيا، وجورجيا، وماليزيا، وكمبوديا. وأعقب ذلك إقامة جلسة حوارية حول آفاق التجارة والاستثمار في تلك الأسواق.

ويحظى المشاركون في هذه اللقاءات بمعلومات معمقة حول الأسواق التي يدرسون التوسع فيها تجارياً واستثمارياً، مع تقديم التوصيات المناسبة عبر جميع مراحل توسعهم الخارجي، بدءاً من توفير بيانات السوق، وإرشادات مزاولة الأعمال وصولاً إلى آليات تأسيس الشركات وإبرام المشاريع المشتركة.

وتشكل مخرجات فعالية "فرص الأعمال تحت المجهر" نقطة ارتكاز لبرنامج مبادرة "آفاق جديدة للتوسع الخارجي" التي تتيح لشركات دبي فرصة الانضمام إلى البعثات التجارية التي تنظمها غرفة تجارة دبي إلى أسواق خارجية مختارة بعناية، وتنظيم فعاليات ولقاءات في هذه الأسواق بهدف استكشاف فرص الاستثمار والشراكات الاقتصادية المشتركة.