دبي تعزز موقعها مركزاً محورياً في الطيران العالمي

تواصل دبي تعزيز موقعها مركزاً محورياً في قطاع الطيران العالمي، مدعومة بمرونة تشغيلية عالية لدى الناقلات الوطنية، وفي مقدمتها طيران الإمارات وفلاي دبي، إلى جانب عودة قوية لشركات الطيران الدولية إلى جداولها التشغيلية عبر مطار دبي الدولي، بحسب بيانات ومصادر تتبع حركة الرحلات.

وفي المقابل، تواصل الناقلات الوطنية الإماراتية أداء دورها المحوري في ضمان استمرارية الربط الجوي، حيث نجحت طيران الإمارات في استعادة نحو 96 % من شبكة وجهاتها العالمية، مع تسيير رحلات إلى 137 وجهة في 72 دولة، بمعدل يتجاوز 1300 رحلة أسبوعياً، ونقل ملايين المسافرين بسلاسة خلال الفترة الأخيرة.

كما تواصل فلاي دبي دعم الحركة الجوية عبر شبكة واسعة تغطي الخليج والشرق الأوسط وجنوب آسيا وأفريقيا وأجزاء من أوروبا، ما عزز استقرار العمليات في مطار دبي الدولي خلال فترات تراجع بعض شركات الطيران الأجنبية.

وتشير بيانات منصات تتبع الرحلات إلى أن النشاط الجوي في مطار دبي يشهد انتعاشاً واضحاً، مع وصول عدد الرحلات اليومية إلى نحو 700 رحلة.

وبحسب بيانات قطاع الطيران، فقد قامت 83 شركة طيران بجدولة رحلات إلى دبي خلال الفترة الممتدة من يونيو إلى سبتمبر، في إشارة إلى توسع تدريجي في الشبكة الدولية. كما برزت شركات مثل الخطوط الهندية وإنديجو وطيران الهند إكسبريس والخطوط السعودية ضمن أكثر الشركات التزاماً بتكثيف الرحلات إلى الإمارة.

ويواصل مطار دبي الدولي الحفاظ على مكانته أحد أكثر مطارات العالم ازدحاماً، فيما تمضي دبي نحو استعادة كامل زخمها التشغيلي، مدعومة بموقعها الجغرافي الاستراتيجي، وقوة ناقلاتها الوطنية، وعودة الطلب العالمي على السفر.