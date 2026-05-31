الناقلات الإماراتية تشغّل 1156رحلة في أول أيام عيد الأضحى

سجّلت الناقلات الوطنية الإماراتية أداء تشغيلياً قوياً خلال أول أيام عيد الأضحى، مع ارتفاع إجمالي عدد الرحلات الجوية إلى نحو 1156رحلة يوم 27 مايو، في مؤشر يعكس الزخم الكبير الذي يشهده قطاع الطيران بالدولة خلال موسم العطلات والإجازات الصيفية، مدعوماً بالطلب القوي على السفر الإقليمي والدولي.

وبحسب بيانات منصة «فلايت رادار» العالمية لتتبع الرحلات، تصدّرت «طيران الإمارات» قائمة شركات الطيران الأكثر تشغيلاً للرحلات خلال اليوم، بعدما سيّرت 446 رحلة، مستفيدة من شبكتها العالمية الواسعة ومكانة دبي بوصفها مركزاً رئيسياً لحركة السفر العابرة للقارات، خاصة مع ارتفاع الطلب على الوجهات الأوروبية والآسيوية والخليجية خلال عطلة العيد.

وجاءت «الاتحاد للطيران» في المرتبة الثانية بتشغيل 250 رحلة، فيما سجلت «العربية للطيران» 243 رحلة، في حين سيّرت «فلاي دبي» 217 رحلة، لتواصل الناقلات الإماراتية الأربع تعزيز حضورها القوي في الأسواق الإقليمية والعالمية.

وشهد مطار دبي الدولي بدوره حركة كثيفة خلال عطلة عيد الأضحى، مع تسجيل يوم أمس أكثر الأيام ازدحاماً، بعبور أكثر من 194.5 ألف مسافر.