الإمارات.. ارتفاع طفيف في أسعار الوقود لشهر يونيو

أقرت لجنة متابعة الأسعار زيادة طفيفة في أسعار مشتقات البنزين بمتوسط 8% مع بداية شهر يونيو، حيث تشهد زيادة ما بين 28 و29 فلساً، فيما أرست خفضاً بحوالي 36 فلساً على أسعار الديزل مقارنة بأسعار شهر مايو.

وأعلنت شركات توزيع الوقود الأسعار الجديدة على أن يبدأ التطبيق اعتباراً من الأثنين أول يونيو 2026 ليرتفع سعر لتر البنزين السوبر «98» بمقدار 29 فلساً من 3.66 درهم الى 3.95 دراهم.

كما صعد لتر البنزين خصوصي «95» بمقدار 28 فلساً من 3.55 درهم إلى 3.83 دراهم في يونيو، وكذلك ارتفع لتر بنزين "إي بلس" «91» بمقدار 28 فلساً من 3.48درهم الى 3.76 دراهم. بينما تراجع سعر الديزل من سعر 4.69 دراهم الى 4.33 دراهم في يونيو.

ويعكس هذا الارتفاع الطفيف التزام الدولة بدعم استقرار بيئة الأعمال، وتعزيز انسيابية العمليات التشغيلية في مختلف القطاعات، خاصة المرتبطة بالنقل وسلاسل الإمداد، بما يرسخ مكانة الدولة مركزاً إقليمياً وعالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية.

وتواصل دولة الإمارات تطوير منظومة متكاملة لإدارة قطاع الطاقة، ترتكز على المرونة والشفافية، بما يضمن تلبية احتياجات السوق بكفاءة عالية، والحفاظ على توازن اقتصادي مستدام في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة.