الإمارات تتصدر الشرق الأوسط في استضافة الفعاليات الدولية

دبي تسطر أبرز قصة نجاح بعد استضافة 88 اجتماعاً دولياً للجمعيات

تبوأت دولة الإمارات المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط والمرتبة 31 عالمياً، في استضافة الفعاليات الدولية، وذلك ضمن تقرير التصنيف العالمي للدول والمدن لعام 2025، الصادر عن الجمعية الدولية للمؤتمرات والاجتماعات، فيما واصلت دبي تعزيز حضورها العالمي بحلولها الأولى إقليمياً والـ24 عالمياً بين مدن العالم.

وأكد التقرير أن الإمارات حافظت على صدارتها الإقليمية الواضحة باستضافتها 144 اجتماعاً دولياً للجمعيات خلال 2025، مستحوذة على أكثر من نصف إجمالي الاجتماعات الدولية التي استضافتها منطقة الشرق الأوسط، ما يعكس مكانتها الراسخة وجهةً عالميةً لاستضافة الفعاليات والمؤتمرات الكبرى.

وشكلت دبي أبرز قصة نجاح في المنطقة خلال العام، بعدما سجلت 88 اجتماعاً دولياً للجمعيات، وهو أعلى رقم تحققه في تاريخها، لتقفز من المركز 37 عالمياً إلى المركز 24، في إنجاز يعكس التطور المتسارع الذي حققته الإمارة في قطاع الفعاليات الدولية.

وأشار التقرير إلى أن دبي حققت قفزة نوعية، على مدى العقدين الماضيين، إذ كانت تحتل المركز 44 عالمياً قبل عشرين عاماً، قبل أن تتقدم تدريجياً حتى بلغت المرتبة 24 في 2025، في مسار يعكس نجاح الرؤية الاستراتيجية طويلة الأمد للإمارة في تطوير قطاع الاجتماعات والأعمال.

كما تصدرت دبي العالم، خلال عامي 2024 و2025، في متوسط عدد الحضور لكل اجتماع دولي للجمعيات، إلى جانب احتفاظها بصدارة منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من حيث عدد الاجتماعات المستضافة، فيما استقبل مركز دبي التجاري العالمي وحده نحو 3 ملايين مشارك، عبر 401 فعالية خلال 2025، بزيادة سنوية بلغت 12%.

وأوضح التقرير أن هذا الأداء الاستثنائي يرتبط بشكل مباشر بالرؤية الاقتصادية الطموحة للإمارة، إذ دمجت حكومة دبي قطاع الفعاليات والأعمال ضمن أجندة دبي الاقتصادية D33، التي تربط الاستثمار في البنية التحتية للمعارض والمؤتمرات بهدف تحويل دبي إلى واحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم.

وساهم إنجاز المرحلة الأولى من توسعة مركز دبي للمعارض في 2025 في تعزيز قدرة الإمارة على استضافة الفعاليات الدولية الكبرى، فيما يواصل إكسبو سيتي دبي تطوره منطقة حضرية متكاملة قائمة على الفعاليات المعرفية والابتكار وتبادل الخبرات، في مؤشر واضح على التزام هيكلي طويل الأمد بهذا القطاع الحيوي.

وفي جانب الأداء التشغيلي، نجحت دبي خلال 2025 في الفوز بـ 504 ملفات استضافة دولية، بنمو سنوي بلغ 15%، فيما قدمت 747 ملف ترشح لاستضافة فعاليات دولية، مقارنة بـ669 ملفاً في 2024، بزيادة بلغت 11%.