عروض استثنائية في ختام «3 أيام من التخفيضات الكبرى»

تتواصل فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى»، التي من المقرر أن تختتم الأحد 31 مايو، لتمنح المتسوقين فرصة أخيرة للاستفادة من العروض الاستثنائية والتخفيضات المذهلة قبل اختتام واحدة من أبرز فعاليات التجزئة في دبي. ومع مشاركة أكثر من 500 علامة تجارية و2500 متجر في مختلف أنحاء المدينة، وتخفيضات تصل إلى 90 %، تواصل الفعالية ترسيخ مكانة دبي واحدة من أفضل وجهات التسوق في العالم.

وقد شهدت عطلة عيد الأضحى المبارك إقبالاً واسعاً من السكان والزوار، حيث اكتظت مراكز التسوق بالمتسوقين الباحثين عن أفضل العروض، للاستفادة من الأسعار الاستثنائية واقتناء منتجات من علاماتهم التجارية المفضلة بأسعار تنافسية.

وتشكل فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى»، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، فرصة مثالية للاستفادة من العروض المميزة على الأزياء، ومنتجات التجميل، والإلكترونيات، والأدوات المنزلية، وغيرها الكثير. ولا تقتصر المكافآت على التخفيضات والعروض فقط، بل تمتد لتشمل فرص الفوز بجوائز استثنائية قد تُحدث تحوّلاً حقيقياً في حياة الفائزين.

وسيحظى السكان والزوار بفرصة تحقيق حلم امتلاك منزل في دبي من خلال مبادرة «اربح منزلك في دبي»، وهي المبادرة الأولى من نوعها على مستوى المدينة، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة بالتعاون مع غرف دبي، فيما تقدم بن غاطي للتطوير العقاري 12 وحدة سكنية جوائز للفائزين. ويمكن للمتسوقين الذين ينفقون 500 درهم خلال فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى» الدخول في السحب، مع فرصة إضافية للمشاركة مقابل كل 500 درهم إضافية يتم إنفاقها.

كما يمكن للمتسوقين تعزيز قيمة مشترياتهم من خلال الاستفادة من برامج الولاء الرائدة، بما في ذلك «بلو»، و«شير»، و«أمبر»، و«تيكت»، و«أورا»، و«بريفيليدج بلس»، و«ميوز»، و«شكراً»، و«كلوب أباريل»، و«سكاي واردز إيفري داي»، التي توفر مزايا إضافية تشمل الاسترداد النقدي، ونقاط المكافآت، والتخفيضات، وأميال السفر، ما يجعل تجربة التسوق أكثر قيمة وفائدة.

وفي الوقت ذاته، تستمر حملة السحب الرقمي لعيد الأضحى المبارك 2026 في 14 مركز تسوق مشاركاً في مختلف أنحاء المدينة، مع تخصيص جوائز نقدية بقيمة إجمالية تبلغ 200 ألف درهم سيتم توزيعها على 25 فائزاً محظوظاً. ويكفي أن ينفق المتسوقون 200 درهم فقط للدخول في السحب، حيث سيتم اختيار الفائزين أيام 30 و31 مايو و1 يونيو.

وجهة سياحية عالمية

وتشهد دبي بشكل عام خلال الأعياد حركة اقتصادية وتجارية استثنائية تعكس مكانتها بوصفها واحدة من أبرز الوجهات السياحية والتجارية في العالم. وجاء عيد الأضحى المبارك في مقدمة المواسم التي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات الإنفاق الاستهلاكي والإقبال على المراكز التجارية، حيث توافدت أعداد كبيرة من المواطنين والمقيمين والسياح للاستفادة من العروض الترويجية والفعاليات الترفيهية والتجارب التسويقية المتنوعة التي توفرها هذه المراكز.

وتعد المراكز التجارية في دبي جزءاً أساسياً من البنية الاقتصادية والسياحية للإمارة، إذ لا تقتصر أدوارها على النشاط التجاري فحسب، بل أصبحت وجهات متكاملة تجمع بين التسوق والترفيه والضيافة والثقافة. ومع حلول عيد الأضحى المبارك، تحولت هذه المراكز إلى نقاط جذب رئيسية تستقطب مختلف الفئات العمرية والجنسيات، ما أسهم في تنشيط قطاعات التجزئة والسياحة والخدمات.

وبدأت المراكز التجارية في دبي استعداداتها لعيد الأضحى قبل أسابيع من حلول المناسبة، حيث تم إطلاق حملات تسويقية واسعة النطاق تستهدف المتسوقين داخل الدولة وخارجها. وشملت هذه الاستعدادات تنظيم عروض تخفيضات كبرى على مختلف المنتجات، إضافة إلى السحوبات والجوائز القيمة والفعاليات العائلية التي تعزز من تجربة الزوار.

كما عملت إدارات المراكز التجارية على زيادة الطاقة التشغيلية خلال فترة العيد من خلال تمديد ساعات العمل وتعزيز خدمات الأمن والنظافة وخدمة العملاء، فضلاً عن توفير مواقف إضافية للسيارات وتحسين انسيابية الحركة داخل المرافق التجارية. واستهدف ذلك استيعاب الأعداد الكبيرة من الزوار وضمان تقديم تجربة تسوق مريحة وآمنة.

وسجلت المراكز التجارية في دبي خلال العيد ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد الزوار مقارنة بالأيام العادية. ويُعزى ذلك إلى عدة عوامل، من أبرزها العطلة الرسمية التي تمنح العائلات وقتاً أكبر للتسوق والترفيه، إضافة إلى تدفق السياح من مختلف دول العالم للاستمتاع بالأجواء الاحتفالية التي تشتهر بها الإمارة.

وتعتبر العروض الترويجية أحد أهم العوامل التي تسهم في زيادة الإقبال على المراكز التجارية خلال عيد الأضحى. وتتنافس المتاجر والعلامات التجارية على تقديم خصومات مغرية تشمل مختلف الفئات من المنتجات، مثل الأزياء والأجهزة الإلكترونية ومستحضرات التجميل والمستلزمات المنزلية. وتسهم هذه العروض في تشجيع المستهلكين على زيادة حجم مشترياتهم والاستفادة من الفرص المتاحة، خصوصاً في ظل وجود عروض مجمعة وبرامج ولاء ومكافآت تمنح المتسوقين مزايا إضافية.