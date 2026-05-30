«أرفيند» الهندية تعزز حضورها العالمي عبر الإمارات

تواصل شركة «أرفيند ليمتد» العالمية المتخصصة في قطاع المنسوجات والملابس، تعزيز مكانتها الاستراتيجية في منطقتين رئيسيتين عبر العالم. ففي الأسبوع الماضي، أعلنت المجموعة، التي تتنوع أعمالها لتشمل المنسوجات والملابس والمواد المتقدمة والحلول البيئية والاتصالات والتجارة متعددة القنوات، عن إطلاق «أرفيند أتيليه» وهي شركة تابعة ومملوكة لها بالكامل تتخذ من المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي بدولة الإمارات مقراً لها. وبالتزامن مع هذه الخطوة، افتتحت الشركة مركزاً متخصصاً للتصميم في العاصمة البريطانية لندن.

وتصف الشركة الهندية هذا التوسع بأنه «هيكل تشغيلي تكاملي»؛ حيث سيركز مركز لندن على التفاعل مع العملاء، ورصد اتجاهات الموضة، وتطوير المنتجات، في حين ستتولى منصة الإمارات مهام تنسيق التوريد، والتكامل الصناعي، وإدارة العمليات اللوجستية، وتسهيل الوصول إلى الأسواق الإقليمية عبر شبكة «أرفيند» العالمية.

ومن المقرر أن يباشر «أرفيند أتيليه» عملياته في مجالات متنوعة تشمل قماش الجينز، والملابس غير الرسمية، والقمصان، والمنسوجات المحبوكة، والسترات، والملابس الأساسية، والرياضية.

وأوضحت الشركة أن منصة التوريد المتكاملة هذه ستتيح للعلامات التجارية دمج فئات منتجات متعددة تحت مظلة شريك توريد استراتيجي واحد، مما يسهم في تحسين قدرة الشركة على خدمة العلامات التجارية العالمية من خلال نموذج تشغيلي متكامل إقليمياً يجمع بين التصميم المتمحور حول العميل، ومصادر التوريد المرنة، وقدرات التصنيع المتكاملة رأسياً لتغطية أسواق أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا والأمريكيتين.

وأكد بونيت لالبهاي، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، أن هذا التوسع يمثل علامة فارقة في مسيرة النمو العالمي لـ «أرفيند»، مشيراً إلى أن تقريب عمليات التصميم والتوريد والتنفيذ من الأسواق الدولية الرئيسية سيعزز القدرة على تقديم حلول تصنيع سريعة ومرنة وعالية الجودة ومسؤولة للعلامات التجارية حول العالم.