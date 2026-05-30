23.5 مليار درهم سوق الصلب الإماراتي بحلول 2034

انتعاش الطلب بدعم مشاريع البناء والبنية التحتية لقطاع النقل والصناعات التحويلية

تطورات البنية التحتية ومبادرات المدن الذكية والمباني الشاهقة توسع الاستهلاك المحلي

يشهد سوق الصلب في دولة الإمارات نمواً قوياً مدفوعاً بمشاريع البنية التحتية واسعة النطاق، والتوسع الحضري السريع، وتنامي الأنشطة الصناعية.

ويظل الصلب مادة حيوية عبر قطاعات البناء، والسيارات، والطاقة، والتصنيع، والنقل، نظراً لقوته ومتانته وتعدد استخداماته.

وبلغ حجم سوق الصلب في الإمارات 4,85 مليارات دولار في عام 2025، وتشير التوقعات إلى نموه بشكل ملحوظ ليصل إلى حوالي 6,41 مليارات دولار (23.5 مليار درهم) بحلول عام 2034، ما يعكس معدل نمو سنوي مركب، يبلغ 3.05 % خلال الفترة من 2026 إلى 2034.

ويُعزى هذا النمو الملحوظ بشكل أساسي إلى تزايد الاستثمارات في مشاريع البناء السكنية والتجارية، وتوسيع البنية التحتية لقطاع النقل، وارتفاع الطلب من الصناعات التحويلية.

وفي هذا السياق تلعب التطورات الضخمة في البنية التحتية، ومبادرات المدن الذكية، ومشاريع البناء الشاهقة في دبي وأبوظبي والإمارات الأخرى دوراً كبيراً في زيادة الطلب، كما أن التوسع في مرافق التصنيع، والمناطق الصناعية، ومشاريع الهندسة الثقيلة يعزز استهلاك منتجات الصلب الهيكلي والمتخصص، إلى جانب ارتفاع الطلب لتلبية احتياجات خطوط الأنابيب، والمصافي، وبنية الطاقة المتجددة.

تنمية صناعية

ومع تسارع التنمية الصناعية يتجه السوق ليصبح أكثر اعتماداً على التكنولوجيا، وتركيزاً على الاستدامة، وكفاءة في الإنتاج؛ فعلى صعيد الابتكار يتبنى المصنعون بشكل متزايد تقنيات الأتمتة، وأنظمة مراقبة الجودة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتقنيات الإنتاج الموفرة للطاقة.

وتدعم الابتكارات في سبائك الصلب المتقدمة والمنتجات خفيفة الوزن وعالية القوة التطبيقات المختلفة في صناعات السيارات، والطيران، والبناء الحديث.

وبالتوازي مع ذلك تركز الشركات على عمليات تصنيع الصلب «الأخضر» منخفض الكربون، وتقنيات إعادة التدوير، وممارسات الإنتاج المستدامة بيئياً لتلبية أهداف الاستدامة العالمية، ومعايير البناء الأخضر.

وعلى صعيد تقسيمات السوق وبيئته التنافسية تتنوع فئات المنتجات لتشمل الصلب المسطح والطويل، والصلب الهيكلي والمسبق الإجهاد، وصولاً إلى أسلاك اللحام والحبال المعدنية.

وتتعدد تطبيقات هذه المواد لتغطي التشييد، والأجهزة الكهربائية والمنزلية، والمعدات الميكانيكية، مع تركز جغرافي واضح في دبي وأبوظبي والشارقة.

تنافسية عالية

وتتسم بيئة السوق بتنافسية عالية بين المصنعين المحليين والموردين الدوليين، حيث تتركز المنافسة حول جودة المنتجات، واستراتيجيات التسعير، والابتكار التكنولوجي وكفاءة سلاسل التوريد.

ومن المتوقع أن يواصل هذا القطاع الحيوي تطوره ليصبح أكثر تقدماً من الناحية التكنولوجية ومواءمة لأهداف التنويع الاقتصادي والصناعي طويلة المدى لدولة الإمارات.