«أوفري» ومقرها دبي تستهدف الإدراج في بورصة جوهانسبرغ

كشفت تقارير مالية عن دخول شركة «أوفري فاينانشال» ومقرها دبي، في مفاوضات متقدمة لإتمام صفقة استحواذ عكسي على شركة التعدين والاستثمار الجنوب أفريقية «مانتينغو».

ومن شأن هذه الصفقة الضخمة أن تمهد الطريق للشركة الشرق أوسطية لتوسيع نطاق أعمالها وحيازة إدراج مباشر لأسهمها في بورصة جوهانسبرغ، مما يعكس التوجه المتنامي لرؤوس الأموال الخليجية نحو اقتناص الفرص الاستثمارية الواعدة في الأسواق الناشئة بالقارة الأفريقية خلال عام 2026.

وفي مقابلة صحفية مع «بلومبرغ»، أوضح غاسبار لينو، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «أوفري فاينانشال»، أن الهيكل المالي للصفقة يعتمد على إصدار شركة «مانتينغو» لنحو 650 مليون سهم جديد تخصص بالكامل لصالح «أوفري».

وفي المقابل، ستتولى المجموعة نقل محفظتها الاستثمارية المتنوعة والممتدة من قطاعات النفط والغاز إلى مشاريع الطاقة المتجددة والبنية التحتية الرقمية وضخها في قلب الكيان الجديد.

وبموجب الاتفاق التمويلي، ستستحوذ «أوفري» على حصة حاكمة وأغلبية ساحقة تبلغ 66.7% من أسهم المجموعة، بينما سيتوزع الثلث المتبقي البالغ 33.3% على المساهمين الحاليين لشركة «مانتينغو» بعد إتمام كافة الإجراءات التنظيمية والقانونية للدمج.

تكتيك ذكي

ويمثل هذا التحول الاستثماري نموذجاً كلاسيكياً لما يُعرف في الأسواق المالية بـ«الاستحواذ العكسي»، وهو تكتيك ذكي يتيح للشركات الخاصة الكبرى اختصار الوقت والتعقيدات البيروقراطية الطويلة للإدراج في البورصات العالمية عبر الاندماج في كيان مدرج بالفعل بأسواق المال.

وتشير هذه الخطوة إلى تحول استراتيجي عميق في هوية شركة «مانتينغو» نفسها؛ إذ ستتحول من شركة ترتكز تاريخياً على قطاع التعدين التقليدي المعرض لتقلبات أسعار السلع الأساسية، إلى منصة استثمارية عريضة تجمع بين الطاقة وحلول الاستدامة النظيفة والتكنولوجيا الرقمية، مدعومة بالسيولة التدفقية والخبرة الإدارية القادمة من مركز المال والأعمال في دبي، لفتح آفاق نمو غير مسبوقة للمستثمرين في كلتا المنطقتين.