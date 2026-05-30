انتعاش أسواق التجزئة في دبي خلال العيد

تواصلت حالة الزخم في أسواق التجزئة في دبي، أمس، مع استمرار تدفق العائلات والزوار من داخل الإمارة وخارجها على مراكز التسوق والمناطق التجارية في الإمارة، كما حفز تدفق السياح، خاصة العرب، لقضاء العيد في دبي، نمو المبيعات، خاصة مع تقديم المحلات والسلاسل التجارية عروضاً مميزة طوال فترة إجازة العيد.

وتنوعت الحسومات والعروض لتشمل باقة واسعة من المنتجات، فيما ساعدت التنزيلات والعروض المميزة للمحلات المشاركة في عروض «3 أيام من التخفيضات الكبرى» في إنعاش المبيعات بصورة كبيرة.

واستقبلت المناطق التجارية المفتوحة ومراكز التسوق في دبي، أمس، أعداداً كبيرة من الزوار في أجواء عائلية وترفيهية مميزة، وسط توقعات باستمرار حالة النشاط في أسواق التجزئة اليوم وغداً مع انتهاء إجازة العيد الطويلة.