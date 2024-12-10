إعلان الفائزين في النسخة الأولى من مسابقة «صندوق خليفة لريادة الأعمال»

أعلن «صندوق خليفة لتطوير المشاريع» عن الفائزين في النسخة الأولى من مسابقة «صندوق خليفة لريادة الأعمال» التي تحتفي بإنجازات رواد الأعمال الذين يقودون الابتكار في القطاعات ذات الأولوية لإمارة أبوظبي، حيث سلطت المسابقة الضوء على حلول ثورية في قطاع الروبوتات والذكاء الاصطناعي، وقطاع التكنولوجيا الزراعية والبحرية، والقطاع الحيوي والرعاية الصحية.

ووقع الاختيار على المرشحين الفائزين في المسابقة، وجرى تكريمهم خلال الحفل الختامي الذي أقيم ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للأعمال، وذلك بعد عملية تقييم دقيقة لأبرز الحلول الفريدة المرشحة، ودراسة قابليتها على التطبيق على أرض الواقع، وقدرتها على التغلب على التحديات المعقدة ذات الصلة.

في فئة الروبوتات والذكاء الاصطناعي، فازت شركة فياي للتكنولوجيا عن نظارتها الذكية الثورية، التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحسين أداء الرياضيين ودعم اتخاذ القرارات المناسبة أثناء التدريب والمنافسات. أما في فئة التكنولوجيا الزراعية والبحرية، فكان الفوز نصيب شركة هافيجيو المحدودة، عن فكرة تقنية الفحم الحجري المبتكرة «البيوتشار»، التي تسهم في معالجة تحديات تغير المناخ والأمن الغذائي عبر تحويل الأراضي الصحراوية إلى أراضٍ زراعية خصبة عن طريق عملية عزل الكربون وتجديد التربة. وفازت في فئة القطاع الحيوي والرعاية الصحية، شركة نيوتريجينيكس كير عن المنصة الغذائية التي ابتكرتها القائمة على الذكاء الاصطناعي، والتي تقدم حلولاً صحية متطورة من خلال تحليل الاحتياجات الشخصية المتخصصة حسب حالة الفرد، وأدوات التفاعل والاستجابة الفورية.

وقالت موزة عبيد الناصري، الرئيس التنفيذي بالإنابة لصندوق خليفة لتطوير المشاريع: أثبت الفائزون أنهم يتمتعون بمستوى استثنائي من الابتكار والطموح الريادي الذي نسعى دائماً لتعزيزه في منظومة ريادة الأعمال في أبوظبي، في إطار التزامنا بدفع عجلة التقدم في القطاعات ذات الأولوية بما يتماشى مع أهداف رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، وتعزيز مكانة أبوظبي كمركز عالمي للابتكار والريادة والتنمية المستدامة.