«الإمارات العالمية للألمنيوم» تبدأ إنشاء خلايا صهر بتقنيات الجيل الجديد

بدأت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم أعمال التأسيس لإنشاء 10 خلايا اختزال تجريبية تعمل بتقنية EX، الجيل القادم من تقنيات صهر الألمنيوم التي طورتها الشركة. وستُستَخدَم الخلايا التجريبية في موقع الطويلة لاستعراض أحدث ابتكارات الثورة الصناعية الرابعة في قطاع صناعة الألمنيوم، وذلك استناداً إلى جهود البحث والتطوير لدى الإمارات العالمية للألمنيوم، وريادتها في التحول الرقمي، وتطبيق حلول الثورة الصناعية الرابعة.

وتهدف تقنية EX الجديدة إلى زيادة إنتاج الألمنيوم، مع خفض استهلاك الطاقة والانبعاثات، وتستند في تصميمها إلى أجهزة استشعار وشبكة اتصال تعتمد على إنترنت الأشياء، لتسهيل جمع البيانات مباشرةً، وذلك في إطار خطة تحول الشركة للاعتماد على حلول الثورة الصناعية الرابعة. وتعتزم الإمارات العالمية للألمنيوم، دمج جميع تطبيقات تقنيات الثورة الصناعية الرابعة الحالية في تقنية EX، وتطوير تقنيات رقمية حديثة، تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وأدوات تحليل البيانات المتقدمة.

تهدف الشركة من هذه الزيادة في أجهزة الاستشعار والبيانات، للاستفادة من الذكاء الاصطناعي في التحكم الآلي في خلايا الصهر، والرافعات، والمركبات، ما يسهم في تحسين كفاءة عمليات خطوط خلايا الصهر وتكاملها، وخفض نسبة الأعطال والاضطرابات فيها. وستعمل تطبيقات تعلم الآلة في التطوير المستمر للعمليات، وزيادة دقة تخطيط المهام للوصول إلى إمكانات الأداء النظرية الكاملة لتقنية EX.

تشمل تطبيقات تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، التي طورتها الإمارات العالمية للألمنيوم، الكشف عن أعطال محتملة في خلايا الصهر، وتقدير الفترة الزمنية لعمر الخلايا، واستخدام الرافعات الذكية المزودة برؤية مدعومة بالذكاء الاصطناعي. وتوقع بدء الإنتاج في خلايا الاختزال التجريبية التي تعمل بالتقنية الجديدة، في النصف الأول من 2025، فيما تستهدف الشركة استخدام تقنية EX في عملية التصنيع واسعة النطاق، بما في ذلك تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة بحلول عام 2028.

وقال عبد الناصر بن كلبان الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «تصدرت الشركة على مدار 30 عاماً، مشهد الابتكار في تطوير تقنياتها الخاصة لعمليات صهر الألمنيوم. وها نحن اليوم نحقق إنجازاً جديداً، من خلال تطوير تقنية EX المبتكرة، والتي تعد خطوة بارزة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة للشركة، بالاعتماد على تطبيقات الثروة الصناعية الرابعة، كما يؤكد الإنجاز التزام الشركة بتشكيل مستقبل مستدام لصناعة الألمنيوم».

وأطلقت الشركة مبادرتها للتحول الرقمي في 2021 لتعزيز عملياتها الصناعية والتجارية، وتحسين تجربة العملاء والموظفين، وخلق قيمة إضافية، من خلال مصادر جديدة للإيرادات. ونفذت الشركة بالفعل أكثر من 80 تطبيقاً لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، محققةً أرباحاً بقيمة 100 مليون دولار. كما استثمرت الشركة، ضمن جهود تحولها الرقمي، في بناء بنية تحتية متطورة تشمل واحدة من أولى منصات التصنيع الرقمية، التي تعتمد على تقنية السحابة الهجينة في المنطقة، والتي طورتها بالتعاون مع «مايكروسوفت».