نهيان بن مبارك يشهد انطلاق معرض ومؤتمر «بيتكوين الشرق الأوسط»

شهد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، معرض ومؤتمر بيتكوين الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2024، في مركز أدنيك بأبوظبي، الذي يعد انطلاقة تاريخية لأول حدث من نوعه في منطقة الشرق الأوسط.

وقال معاليه: إن معرض ومؤتمر بيتكوين، الذي يُعقد لأول مرة في المنطقة، يؤكد اهتمام القيادة الرشيدة بتعزيز مكانة أبوظبي المتنامية، كمركز عالمي للابتكار والتكنولوجيا، كما يعكس تنظيم مجموعة أدنيك لهذا الحدث، التزام أبوظبي باستضافة فعاليات تسهم في تعزيز التقدم التقني والاقتصادي، بما يواكب رؤيتنا نحو بناء مجتمع عالمي، يقوم على الشراكات المعرفية والابتكار المستدام.

وأوضح أن العملات الرقمية تعد اليوم من أبرز الابتكارات المالية، التي تسهم في تشكيل ملامح الاقتصاد العالمي الجديد، فهي ليست مجرد وسيلة للتبادل، بل هي نظام متكامل، يعتمد على تقنيات البلوكشين، ما يعزز الشفافية والكفاءة في التعاملات المالية.

وأضاف أنه مع توسع استخدام العملات الرقمية عالمياً، أصبحت هذه الأدوات رمزاً للتحول الرقمي في الاقتصاد، ودافعاً لابتكار حلول مالية، وتقنية تسهم في تعزيز الشمول المالي ودعم الاقتصادات الناشئة، مشيراً إلى أن هذا التطور يعكس أهمية تبنّي الابتكارات الحديثة، ويبرز دور الفعاليات الكبرى، مثل مؤتمر بيتكوين الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في توفير منصة لتبادل الأفكار والخبرات التي تدعم هذا التحول، وتفتح آفاقاً جديدة للنمو الاقتصادي.

وقال الدكتور محمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، إن تقنيات البلوك تشين والعملات الافتراضية، تشهد اليوم مرحلة تحولات نوعية، والتي تمهد الطريق أمام الإمارات، لترسّخ مكانتها كدولة رائدة، تعتمد على الذكاء الاصطناعي في بناء مستقبل رقمي آمن. وأوضح أن دولة الإمارات ملتزمة بتعزيز مجتمع رقمي آمن ومزدهر، مستندة إلى ركائز أساسية، تشمل تعزيز الشراكات التي تُعزز التعاون، وتشجيع الابتكار الذي يدفع عجلة التقدم، وترسيخ الحوكمة التي تضمن النزاهة والمساءلة.

وأضاف أن هذه الركائز تُعد الأساس المتين لبناء منظومة رقمية متطورة ومتقدمة، تواكب تطلعات المستقبل، وتؤكد ريادة الدولة على المستوى العالمي.

ويجمع المؤتمر أكثر من 5,200 خبير وصانع قرار من جميع أنحاء العالم. ومن أبرز المتحدثين، إريك ترامب رجل الأعمال البارز، ونجل الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، حيث يناقش دور البيتكوين في تشكيل الاقتصاد العالمي، والأمير فيليب من صربيا، الذي سيطرح رؤى متميزة حول تقنيات البلوكشين، ودورها في تعزيز الابتكار العالمي.

وتشارك شركة جينيسيس للأصول الرقمية في الحدث. وقال عبد المالك ميراخميدوف، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي: «سنواصل استكشاف التقنيات الجديدة، وتوسيع استخدامنا للطاقة المتجددة، وبناء شراكات تعود بالنفع على البيئة والمجتمعات التي نخدمها. إن المستقبل يحمل إمكانات هائلة، ونحن حريصون على المساعدة على إنشاء صناعة تعدين بيتكوين أكثر استدامة ومرونة».