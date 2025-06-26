«إمستيل» تحتفي بتخريج 62 كادراً وطنياً في برنامج «مسار» لتطوير الكفاءات

أعلنت مجموعة «إمستيل» تخريج 62 مواطناً ومواطنة (49 من الذكور و13 من الإناث) بنجاح من برنامج «مسار» لتطوير الكفاءات. وهذه هي أول دفعة تستكمل النسخة المسرعة من البرنامج الذي تم إطلاقه في 2024 ويمتد لعام واحد فقط. وتضم الدفعة 43 متخصصاً في العمليات و19 متخصصاً في وظائف الدعم، يشغلون مناصب تشمل «مهندس خريج» و«متدرب فني».

وتم إطلاق «مسار» في 2019 لتزويد الخريجين الجدد بالمهارات الفنية والسلوكية والمهنية التي تمكنهم من المساهمة بدفع مسيرة نمو القطاع الصناعي. وشارك في البرنامج حتى اليوم 180 من الكوادر الإماراتية. وقال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إمستيل: «يمثل تخريج هذه الدفعة تأكيداً على التزام إمستيل بتطوير الكفاءات الوطنية انسجاماً مع الأهداف الصناعية والاقتصادية لدولة الإمارات».