مجموعة مؤسسات الصيرفة تختتم «اللقاء التكنولوجي 2025»

اختتمت مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي أعمال النسخة الثالثة من مؤتمر «اللقاء التكنولوجي 2025»، الذي أقيم في فندق شانغريلا بدبي، بمشاركة نخبة من الخبراء وصنّاع القرار في القطاع المالي والتكنولوجي، وسط تأكيد على أهمية الابتكار والتحول الرقمي في تعزيز كفاءة القطاع المالي وتوسيع آفاقه المستقبلية.

تناول المشاركون أبرز التحديات والفرص في ظل النمو المتسارع للاقتصاد الرقمي، مؤكدين أهمية تكامل الأدوار بين شركات الصرافة والمؤسسات المصرفية والتكنولوجيا المالية والجهات التنظيمية. وافتتح المؤتمر جان بيلباور، الرئيس التنفيذي لشركة «الاتحاد للمدفوعات»، بكلمة سلط من خلالها الضوء على التحولات الرقمية المتسارعة في القطاع المالي بالدولة.

وأكد أسامة آل رحمة، رئيس مجلس إدارة مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، أن المؤتمر يجسد التزام المجموعة المتواصل بتعزيز الابتكار وتفعيل الحوار التنظيمي، مشيراً إلى أن كل دورة من المؤتمر تسهم في بناء قدرات القطاع وتهيئته للتعامل مع مستجدات العصر. وقال: «أشكر جميع المتحدثين والشركاء والمشاركين على مساهماتهم الفاعلة في إنجاح هذا الحدث، الذي أصبح محطة رئيسة على خارطة تطوير القطاع المالي».

وشهد المؤتمر سلسلة جلسات نقاشية وعروضاً تفاعلية، تناولت موضوعات متنوعة شملت مستقبل المدفوعات عبر الحدود، وتطور الأصول الرقمية، وتحديث البنية التحتية المالية.