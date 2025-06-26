«بروج» تطبق عمليات التحكم الذاتي المدعومة بحلول الذكاء الاصطناعي

أعلنت «بروج بي إل سي»، تعاونها مع شركة «هانيويل» لإجراء اختبارات «إثبات مفهوم» في مصنعها بالإمارات، بالاستفادة من حلول وأدوات الذكاء الاصطناعي، بهدف إحداث نقلة نوعية في العمليات التشغيلية والكفاءة الإنتاجية للشركة.

وتعمل «بروج» و«هانيويل»، من خلال هذا التعاون، على تطوير أول غرفة تحكم تعمل بشكل ذاتي في قطاع البتروكيماويات وتقوم بتنفيذ العمليات في الوقت الفعلي بالاستفادة من حلول وأدوات الذكاء الاصطناعي.

وقال هزيم سلطان السويدي، الرئيس التنفيذي لـ«بروج»، إن برنامج الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة والتحول الرقمي، يسهم بإرساء معايير جديدة في العمليات التشغيلية والابتكار وأداء الأعمال، مشيراً إلى أن الشركة ستتمكن، من خلال التعاون مع رواد عالميين في مجال الذكاء الاصطناعي مثل «هانيويل»، من تسريع نموها ورفع كفاءتها الإنتاجية وتعزيز القيمة لمساهميها.

وأضاف إن هذا المشروع يدعم رفع القدرات التنافسية للشركة؛ لتحقيق المزيد من النجاحات في دولة الإمارات وترسيخ ثقافة الابتكار والاستدامة في القطاع الصناعي، منوهاً إلى أن الشركتين ستوظفان خبراتهما في مجال تقنيات العمليات وقدرات التحكم الذاتي لتحديد الفرص الجديدة لتطبيق حلول «وكلاء الذكاء الاصطناعي».

وقال جورج بو متري، رئيس شركة «هانيويل» للأتمتة الصناعية في الشرق الأوسط إن إدماج الذكاء الاصطناعي والأتمتة في العمليات الأساسية، يسهم في الوصول إلى مستويات جديدة من الكفاءة والسلامة.