«خلوة المؤسسين» ترسخ علاقات الشركات الناشئة بين الإمارات والهند

استضافت دولة الإمارات أول خلوة للمؤسسين، خلال الفترة من 6 إلى 8 ديسمبر الجاري، في كل من إمارتي أبوظبي ودبي، إذ جمعت أكثر من 60 من أبرز مؤسسي الشركات الناشئة في الهند، بجانب قادة الأعمال والمستثمرين وصناع السياسات في الإمارات، لبحث توجهات وفرص جديدة في الشراكة الاستثمارية الثنائية.

تم تنظيم الحدث، بالتعاون بين سفارة دولة الإمارات في نيودلهي، ومنصة «أوفلاين»، ومجلس الشراكة الاقتصادية الشاملة الإماراتي الهندي «CEPA». وخلوة المؤسسين تعتبر النسخة الأولى من فعالية تهدف لتعريف الشركات الناشئة الهندية بالفرص الكبيرة، التي يقدمها السوق الإماراتي، ووفرت منصة لتعزيز التعاون بين البلدين، وإبراز الفوائد المتبادلة من تعزيز الروابط الاستثمارية بينهما.

وتسعى السفارة إلى تنظيم نسخ مستقبلية من هذه الفعالية، بناءً على نتائج النسخة الحالية، وذلك في حدث سنوي أو دوري كل عامين.

شارك في الخلوة شركات ناشئة تبلغ قيمتها السوقية الإجمالية 3.5 مليارات دولار في المتوسط، إلى جانب حضور مؤسسي 13 شركة هندية، تصنف كـ «يونيكورن»، أي شركات ناشئة بقيمة تتجاوز مليار دولار، و5 شركات مدرجة في البورصة. وتشير التقديرات إلى أن المستثمرين الإماراتيين ضخوا ما يقرب من 20 مليار دولار في الاقتصاد الهندي منذ العام 2000، ما أسهم بشكل كبير في دعم قطاع الشركات الناشئة الهندي.

وقال الدكتور عبد الناصر الشعالي سفير الدولة لدى جمهورية الهند، إن خلوة المؤسسين تعد أكثر من مجرد احتفاء بالتميز الريادي، فهو التزام بتعميق التعاون، يعكس الرؤية المشتركة لتعزيز الابتكار والاستثمار والنمو الذي يتجاوز الحدود.

وأشار إلى أن جمع قادة الشركات والمسؤولين بين الإمارات والهند تحت سقف واحد، لا يفتح فقط أبواب الفرص التجارية، بل يضع أيضاً خارطة طريق للنجاح الريادي العالمي.

وأوضح في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، خلال خلوة المؤسسين الإماراتية الهندية، التي جمعت 65 شركة ناشئة هندية، أن استضافة الخلوة تأتي في إطار جهود الإمارات لتعريف الشركات الناشئة الهندية بالفرص الكبيرة التي يقدمها السوق الإماراتي، سواء من حيث التوسع في الاستثمار، أو الدخول في شراكات استراتيجية. وأضاف أن الفعالية نظمتها السفارة، بالتعاون مع الجهات المختصة في الإمارات، بهدف فتح آفاق جديدة لهذه الشركات التي تتمتع بمكانة ريادية في الأسواق العالمية.