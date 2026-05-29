الإمارات تتألق في أول تصنيف لـ«قادة النمو العالمي 2026»

عكست نتائج النسخة الافتتاحية من تصنيف «قادة النمو العالمي 2026»، الصادر عن مجلة «التايم» الأمريكية، بالتعاون مع شركة «ستاتيستا» لتحليلات البيانات، المكانة المتنامية للشركات الإماراتية على الساحة الدولية، بعدما ضمّت القائمة 27 شركة إماراتية ضمن أفضل 1000 شركة عامة أداءً ونمواً على مستوى العالم، في دلالة واضحة على قوة البيئة الاقتصادية والاستثمارية في الدولة.

يهدف التصنيف إلى رصد الشركات الأعلى نمواً والأكثر استقراراً مالياً والأفضل أداءً في الأسواق المالية، في ظل التحولات الاقتصادية العالمية المتسارعة المدفوعة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والقطاعات المستقبلية.

وتصدّرت «العالمية القابضة» الشركات الإماراتية بحلولها في المركز السادس عالمياً، فيما جاءت «دبي للتأمين» في المركز العاشر، تلتها «إميريتس ستاليونز» في المركز 35، و«تو بوينت زيرو» في المركز 36، بينما حلّت «رأس الخيمة العقارية» في المركز 67، و«إن إم دي سي» في المركز 71 عالمياً.

كما ضمت القائمة «أبكس أنفستمنت» في المركز 98، و«مدن القابضة» في المركز 117، و«ديار للتطوير» في المركز 127، و«أبوظبي لبناء السفن» في المركز 213، و«إمستيل» في المركز 229، و«ريسبونس بلس هولدينغ» في المركز 254.

وشملت التصنيفات أيضاً «بنك المشرق» في المركز 316، و«ألفا ظبي» في المركز 329، و«أمانات القابضة» في المركز 368، و«إيزي ليس» في المركز 387، و«غذاء القابضة» في المركز 429، و«الاتحاد العقارية» في المركز 430.

كما جاءت «بنك الإمارات الإسلامي» في المركز 518، و«أبوظبي الوطنية للتأمين» في المركز 574، و«موانئ أبوظبي» في المركز 652، و«تكافل الإمارات» في المركز 752، و«بنك الإمارات للاستثمار» في المركز 783، و«أفنكتس» في المركز 860، و«البحيرة الوطنية للتأمين» في المركز 881، إضافة إلى «سبيس 42» في المركز 953، و«بنك الشارقة» في المركز 962.

واعتمد التصنيف على ثلاثة محاور رئيسية متساوية الوزن، شملت النمو المستدام للشركات عبر تحليل الإيرادات خلال السنوات الخمس الماضية، والاستقرار المالي باستخدام مؤشرات عالمية لقياس الربحية والمتانة المالية، إضافة إلى أداء الأسهم في الأسواق من حيث العائدات ومستويات التذبذب.

ويعكس الحضور الإماراتي القوي نجاح استراتيجية الدولة في تنويع الاقتصاد وتعزيز القطاعات غير النفطية، بما يشمل الاستثمار والعقارات والخدمات المالية والبنية التحتية والتكنولوجيا، لترسخ الإمارات مكانتها مركزاً عالمياً للشركات ذات النمو المرتفع والقدرة التنافسية الدولية.