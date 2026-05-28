"باسن" الأمريكية تفتتح أول متجر دولي لها في "مول الإمارات" بدبي

افتتحت علامة الأزياء الأمريكية «باسن» (Pacsun) أول متجر دولي لها خارج الولايات المتحدة في "مول الإمارات" بدبي، في خطوة تمثل انطلاقة توسعها الإقليمي، ودخولها الرسمي إلى أسواق الشرق الأوسط عبر أول موقع بيع تجزئة فعلي للعلامة خارج السوق الأمريكية.

ويقدم المتجر الجديد مفهوم «باسن» المستوحى من أسلوب الحياة في كاليفورنيا، من خلال تشكيلة واسعة من أزياء الشباب العصرية، التي تشمل الدنيم، والتيشيرتات المطبوعة، والهودي، وملابس السباحة، والأكسسوارات، إضافة إلى مجموعات موسمية، تعكس أحدث اتجاهات الموضة العالمية.

ولم يقتصر تصميم المتجر على كونه مساحة للبيع بالتجزئة فقط، بل جاء ليجسد تجربة متكاملة، تجمع بين الموضة والموسيقى والفن والثقافة، بما يعزز مفهوم التعبير عن الذات، ويحوّل المتجر إلى منصة للتفاعل وبناء مجتمع شبابي متكامل.

وشهد الافتتاح الرسمي، الذي أقيم في 27 مايو، فعالية تفاعلية مستوحاة من أجواء العيد، امتزجت فيها عروض الموسيقى الحية مع تجارب الموضة وصنّاع المحتوى، وسط حضور واسع من المهتمين بثقافة الشباب والأزياء العصرية.

ومن أبرز محطات الحدث الظهور الخاص للفنان الشامي، أحد أبرز نجوم الموسيقى في المنطقة، حيث شارك في الاحتفالات والتقى جمهوره في جلسة حصرية داخل المتجر، ما أضفى أجواء شبابية نابضة بالحيوية على حفل الافتتاح.

كما تضمن الحدث عروض «دي جي» مباشرة، وأنشطة تفاعلية وتجارب رقمية متنوعة، عكست هوية «باسن» القائمة على المجتمع والإبداع والتواصل مع جيل الشباب، خصوصاً أبناء «الجيل زد».

واستند إطلاق المتجر إلى مفهوم العلامة «Create With Us»، الذي يركز على إشراك المبدعين الشباب في بناء تجربة العلامة التجارية، حيث تم تطوير الفعالية، بالتعاون مع «Pacsun Launch Lab» في الإمارات، وهو تجمع يضم 55 من صناع المحتوى والمبدعين من جيل «زد»، شاركوا في تصميم الأفكار البصرية وإنتاج المحتوى والأنشطة الخاصة بالافتتاح.

وتأسست «باسن» في ولاية كاليفورنيا عام 1980، ونجحت على مدى عقود في ترسيخ حضورها كإحدى العلامات المرتبطة بثقافة الشباب العالمية، عبر المزج بين الموضة والموسيقى والفن والرياضة وثقافة الشارع.

ويعكس افتتاح المتجر في دبي تنامي جاذبية الإمارة كوجهة عالمية لعلامات التجزئة الدولية، إلى جانب الطلب المتزايد على تجارب التسوق القائمة على التفاعل والثقافة ونمط الحياة، وليس مجرد البيع التقليدي.

ومن المتوقع أن يسهم دخول «باسن» إلى السوق الإماراتية في تعزيز مشهد الموضة الشبابية في المنطقة، مع تقديم مفهوم جديد للبيع بالتجزئة يعتمد على التجربة المجتمعية والتواصل المباشر مع العملاء، بما يتماشى مع تطلعات جيل الشباب الباحث عن التفرد والإبداع والهوية الثقافية.