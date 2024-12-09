«حياتنا» علامة إماراتية توازن بين التراث والآفاق المستقبلية

أعلنت «حياتنا»، العلامة التجارية الإماراتية عن إطلاقها مجموعة متنوعة من المنتجات التي تلبي احتياجات نمط الحياة المتطور في الإمارات، مع التركيز على الجودة المحلية والابتكار العصري لتبرز العلامة كرمز للتوازن بين التراث الإماراتي والآفاق المستقبلية.

وتُعد «حياتنا»، انعكاساً حقيقياً للرؤية الإماراتية التي تمزج بين الجودة والابتكار لتحقيق الاستدامة. بمنتجاتها المحلية عالية الجودة التي تضم الألبان الطازجة، والعصائر العضوية والعملية، والعديد من المنتجات المبتكرة الأخرى، حيث تجسد «حياتنا» المعنى الحقيقي للهوية الوطنية: من أبناء الإمارات وإليهم.

وقال جوزيف عبده الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للصناعات الغذائية: «إن حياتنا ليست مجرد علامة تجارية بل هي رسالة إماراتية تحمل في طياتها انعكاساً لروح الابتكار والقيم الأصيلة لدولة الإمارات وشهادة حية على التميز الإماراتي في قطاع الأغذية والمشروبات مع التزامها بأعلى معايير الجودة والتغذية العالمية». وأضاف «جوزيف» نحن فخورون بأن نكون جزءاً من كل مائدة إماراتية، لندعم صحة وسعادة أبناء الوطن ونبني جسراً نحو مستقبل صحي ومستدام.

ومع أكثر من 7000 بقرة من نوع «هولشتاين» في مرافق متطورة، تنتج مزارع «الوطنية» ومزارع «مساكن» ما يزيد عن 45 مليون لتر من الحليب الطازج سنوياً تساهم هذه القدرة الإنتاجية المتميزة بقوة في تقليل الاستيراد ودعم استدامة موارد الدولة، وتعمل على تعزيز جاهزية الإمارات لتلبية متطلباتها الغذائية المتزايدة.

وأفاد مازن الرفاعي مدير عمليات التشغيل لشركة الإمارات للصناعات الغذائية قائلاً: «مصنعنا في مدينة العين هو بمثابة رمز للابتكار الإماراتي الرائد، كل منتج نصنعه، سواء كان حليباً طازجاً، عصائر، أو مشروبات صحية مثل مشروبات الفيتامين والكولاجين، والكفير، أو السكير الآيسلندي، يحمل جوهر قيم وتقاليد دولة الإمارات ليقدم تجربة فريدة تُغذي الجسد، وتُعزز الصحة، وتزرع الفخر في قلب كل بيت إماراتي».

وأضاف الرفاعي إنه من خلال التزامها بالإنتاج المحلي وسعيها الدائم للابتكار، تُسهم «حياتنا» في تعزيز الاستدامة الغذائية لدولة الإمارات، إلى جانب تعزيز الشعور الوطني بالفخر بمنتجات تحمل علامة «صُنع في الإمارات». بمزجها بين الأصالة والرؤى المستقبلية، تمهد «حياتنا» الطريق نحو غدٍ مستدام يعكس طموحات الوطن.