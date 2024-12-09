دبي تحتضن معرض «آي بي إس 2025» العقاري أبريل المقبل

أكد داوود الشيزاوي رئيس معرض آي بي إس (IPS)، المنصة العاملة في مجال العقارات، أن المعرض يعكس طموحات دبي نحو مستقبل أكثر إشراقاً، كونها أصبحت، وبفضل رؤية قيادتها الثاقبة، مركزاً عالمياً للعقارات، حيث تتلاقى أحدث الابتكارات والتصاميم، مع الرغبة في بناء مدن مستدامة، وهذا المعرض هو منصة مثالية لعرض إنجازاتنا وتطلعاتنا المستقبلية، ولتعزيز الشراكات التي تدفع عجلة التنمية في قطاع العقارات.

وقال الشيزاوي: يأتي احتضان دبي لفعاليات الدورة الحادية والعشرين من معرض آي بي إس (IPS) 2025، خلال الفترة من 14 إلى 16 أبريل 2025، في مركز دبي التجاري العالمي، وفق توجهات ورؤية دبي، والتي أعلنت مؤخراً إطلاق استراتيجية القطاع العقاري 2033، لتعزيز الريادة العالمية لدبي في أحد أهم القطاعات الحيوية، من خلال ترسيخ التعاون مع القطاع الخاص والشركات العالمية وإدارة المحافظ العقارية.

وأضاف: يشهد قطاع العقارات في دبي نمواً متسارعاً، ويعزز معرض IPS الدولي هذا النمو، من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث نقدم للمستثمرين بيئة استثمارية جاذبة، تتميز بالشفافية والقوانين المرنة والحوافز التنافسية، وهذا المعرض دليل على ثقتنا في مستقبل القطاع العقاري في دبي، وندعو جميع المستثمرين للانضمام إلينا في هذه الرحلة المثيرة. نحن في دبي ملتزمون ببناء مدن مستدامة، ومعرض IPS، هو منصة لعرض أحدث التقنيات والحلول الذكية في مجال البناء والتشييد، ونؤمن بأن الاستدامة هي مفتاح المستقبل، ونعمل جاهدين لجعل دبي نموذجاً يحتذى به في هذا المجال، وندعو جميع المشاركين إلى استكشاف المشاريع العقارية المبتكرة، التي تتميز بكفاءتها في استخدام الطاقة والموارد.

ميزات المعرض

وأشار رئيس معرض آي بي إس إلى، إلى أن المعرض يعد حدثاً لا يفوته أي مستثمر أو مهتم بالقطاع العقاري، حيث يجمع تحت سقفه كبار المطورين العقاريين، والخبراء والمستثمرين من جميع أنحاء العالم، وذلك انطلاقاً من مميزاته الفريدة، وما يوفره للمشاركين. حيث يقدم المعرض مجموعة واسعة من المشاريع العقارية، التي تلبي احتياجات مختلف شرائح المستثمرين، بدءاً من المشاريع السكنية الفاخرة، ووصولاً إلى المشاريع التجارية والصناعية.

من دبي إلى العالم

كما استعرض الشيزاوي رحلة نجاح المعرض، وانتقاله من دبي إلى مختلف دول العالم، وقال: نجح معرض (IPS) على مدار أكثر من عقدين، بترسيخ مكانته كمنصة عالمية رائدة في مجال العقارات، من خلال جمع قادة القطاع العقاري والمستثمرين والمحترفين من جميع أنحاء العالم. حيث تم تنظيم المعرض في مدن مختلفة، أبرزها دبي والرياض والقاهرة. هدفنا الرئيس هو توفير منصة لأصحاب المصلحة لاستكشاف فرص الاستثمار، واكتساب رؤى حول اتجاهات السوق، والتواصل مع رواد الصناعة، من خلال تعزيز التعاون الدولي، وعرض المشاريع الإقليمية والفرص الاستثمارية، هذا التبادل ضروري لتعزيز ثقة المستثمرين العالميين، ما يسهم في جذبهم، وتسهيل تدفق رأس المال، وفي نهاية المطاف، تعزيز قطاع العقارات على المستويين الإقليمي والعالمي. فضلاً عن تبادل المعارف والخبرات، والاطلاع على أحدث الاتجاهات والتقنيات المبتكرة في مجال البناء والتصميم والتطوير العقاري، مثل تكنولوجيا البناء الذكي والتصميم المستدام.

ورش عمل متخصصة وجلسات حوارية

كما أوضح الشيزاوي أن المعرض سيشهد تنظيم سلسلة من ورش العمل والندوات التي يقدمها خبراء في القطاع العقاري، لمناقشة أحدث التطورات في السوق، وتقديم نصائح للمستثمرين، بالإضافة إلى العروض التقديمية التي سيعرض من خلالها المطورون العقاريون أحدث مشاريعهم، وتقديم تفاصيل عن الميزات والخدمات التي تقدمها هذه المشاريع.

أجندة زاخرة

جدير بالذكر، أن أجندة فعاليات الدورة الحادية والعشرين من المعرض، والتي ستتواصل على مدار ثلاثة أيام، إلى جانب المعرض العقاري، تشمل العديد من الأنشطة، والتي يتم تنظيمها سنوياً، إلى جانب استحداث فعاليات جديدة، ومن أبرز الفعاليات، المؤتمر ومنطقة المستثمرين ومسابقة الشركات الناشئة وأجنحة الدول. كما يتم تسليط الضوء على مبادرات القيادة النسائية والشباب الإماراتي وفرص الاستثمار، وتسهيل التواصل وتبادل الرؤى في مجال العقارات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وهي عقارات آي بي إس IPS Real Estate، ومدن آي بي إس المستقبلية IPS Future City، وآي بي إس ستارتب وبروبتيك IPS-Proptech Startups &، وIPS Design آي بي إس للتصميم، وخدمات آي بي إس IPS Service.