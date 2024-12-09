أكاديمية بلومنجتون عجمان تتألق بإنجازات لافتة في امتحانات كامبريدج الدولية

شاركت أكاديمية بلومنجتون عجمان في حفل جوائز كامبريدج للمتعلمين المتميزين، في دبي، وسط أجواء استثنائية احتفت بالتفوق الأكاديمي والإنجازات البارزة.

واستُهلت الفعالية بمقطع فيديو تهنئة من مدير مجموعة التعليم العالمي في شركة كامبريدج الدولية للاختبارات، رود سميث، حيث أشاد بجهود الطلاب وإنجازاتهم. وكلمة ترحيبية ألقتها سارة سايجر، مديرة فرع شركة كامبريدج الدولية للاختبارات في الإمارات، حيث رحبت بالحضور وأكدت أهمية هذه الفعالية في إبراز المواهب والجهود الأكاديمية المتميزة. كما شهدت الفعالية حضور ضيفة الشرف إليزابيث كارتر، مديرة التسويق العالمي لدى كامبريدج.

وخلال الفعالية، قدم طلاب مدرسة ميريلاند الدولية عرضاً موسيقياً مميزاً أضفى أجواءً ساحرة على الأمسية، وشكّل انطلاقة مثالية للاحتفاء بالتميز الأكاديمي وتكريم الطلاب المتفوقين من مختلف أنحاء المنطقة الذين حققوا نتائج استثنائية في امتحانات كامبريدج الدولية.

وكان من أبرز المكرّمين اثنان من طلاب أكاديمية بلومنجتون، وهم محمد نوشيروان خان فواد خان باشا، وعجمين فائق صبور عبد الصبور ميا، تقديراً لأدائهما الأكاديمي المميز والذي لم يكن ليتحقق لولا تفانيهم الدراسي وتوجيه معلميهم ودعم أسرهم المستمر، إضافة إلى المعايير الأكاديمية العالمية التي تلتزم بها الأكاديمية.

واحتفت الفعالية بروح التفوق والإنجاز، حيث سلطت الضوء على أهمية الدراسة الجادة والتزام طلاب أكاديمية بلومنجتون ومعلميها وموظفيها بالتميز والتفوق. إلى جانب سعيها الدؤوب بتوفير بيئة تعليمية شاملة وداعمة. وقد أثمرت هذه الجهود عن تحقيق نتائج مبهرة، مما رسخ مكانتها كمنارة للتميز التعليمي في المنطقة.