مكتوم بن محمد: برؤية محمد بن راشد لا حدود لما يمكننا إنجازه لتبقى دبي دائماً في الصدارة

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أنه برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لا حدود لما يمكننا إنجازه لتبقى دبي دائماً في الصدارة.

واطلع سموه على إنجازات اللجنة العليا لتطوير أسواق المال والبورصات في دبي خلال 2024 ومشاريعها المستقبلية.

ودون سموه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" : ترأست اليوم اجتماع اللجنة العليا لتطوير أسواق المال والبورصات في دبي واطلعت خلاله على أبرز ما حققته اللجنة من إنجازات في عام 2024، إضافةً إلى أولوياتها الاستراتيجية ومشاريعها المستقبلية، حيث حافظ السوق على مسار النمو المستدام وارتفع المؤشر العام بنسبة 19%، متصدراً كافة أسواق المنطقة للعام الثاني على التوالي، ومحتلاً المرتبة السادسة عالمياً في أداء المؤشر العام، كما تجاوزت نسبة نمو قيمته السوقية 100% من 394 مليار درهم في عام 2022 إلى 801 مليار درهم حتى بداية ديسمبر 2024، مجتذباً خلال العام الجاري 132,000 مستثمرًا جديدًا، 85% منهم من خارج الدولة.

وقال سموه: كما حققت "ناسداك دبي" المرتبة الأولى عالمياً في إدراج الصكوك، والمرتبة الأولى إقليمياً في إدراج أدوات الدين على مستوى المنطقة بإجمالي 51 عملية إدراج لصكوك وسندات في عام 2024، بقيمةٍ إجمالية للصكوك المدرجة بلغت 360 مليار درهم.

وأضاف سموه: لقد شهد سوق دبي المالي 3 اكتتابات عامة أولية بارزة خلال العام الجاري لكلّ من "باركن" و"سبينس" و"طلبات" التي سجّلت أكبر طرح عام أولي للقطاع الخاص على مستوى الدولة، بما يرسّخ جاذبية دبي كأبرز الوجهات العالمية للاكتتابات العامة، وبلغت الاكتتابات في دبي منذ إنشاء اللجنة 10 اكتتابات، بحصيلة عوائد إجمالية تزيد على 43 مليار درهم، ومستوى طلب هائل يفوق 1.2 تريليون درهم.

وختم سموه: أسواق المال في دبي في أفضل أحوالها من حيث الأداء والنمو والشفافية، مرسخةً مكانة دبي العالمية كوجهة رئيسية للاستثمارات ومركز عالمي للخدمات المالية، وبرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم المتمثلة في مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 لا حدود لما يمكننا إنجازه لتبقى دبي دائماً في الصدارة.