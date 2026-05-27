«3 أيام من التخفيضات الكبرى» تحول دبي لوجهة نابضة بعروض التسوق

انطلقت فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى»، لتتحول دبي خلالها إلى وجهة نابضة بعروض التسوق الاستثنائية، حيث يستفيد السكان والزوار من تخفيضات مذهلة، تصل إلى 90 % في أكثر من 2500 متجر منتشرة في مختلف أنحاء المدينة، مع فرصة ربح شقة سكنية عند دخول السحب ضمن حملة «اربح منزلك في دبي» مع إنفاق 500 درهم أو أكثر في المتاجر المشاركة.

ومع انطلاق احتفالات العيد في دبي خلال عطلة عيد الأضحى المبارك تشكل هذه الفترة فرصة مثالية لاجتماع العائلات والأصدقاء، والاستمتاع بتجربة تسوق مميزة في دبي. وتقدم فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى»، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، عروضاً لا تُضاهى في مختلف أنحاء المدينة، وعبر أبرز أنواع وفئات التجزئة، بما يضمن توفير خيارات تناسب الجميع خلال الفترة من 27 وحتى 31 مايو.

ولإضافة اللمسات النهائية المثالية إلى مختلف الإطلالات يمكن للمتسوقين الاستفادة من عروض مميزة على الساعات الفاخرة لدى متاجر ذا ووتش هاوس، وجي-شوك كاسيو، وتريندي تايم، وإيديت من أحمد صديقي، وآور تشويس، وغيرها الكثير.

وتقدم «3 أيام من التخفيضات الكبرى» خيارات واسعة من الأزياء للرجال والنساء، ما يجعلها الوقت المثالي لتجديد خزائن الملابس مع عروض مذهلة تقدمها علامات تجارية رائدة مثل لاكوست، وأمريكان إيجل، وجيس، واتش آند إم، وكيابي، وحناين، وريس، وباربور، وتيد بيكر، وكيت سبيد، ورالف لورين، وبالم أنجلز، وديزل، وهوليستر، وستراديفاريوس، وسكور برذرز، وجيوردانو، وغيرها الكثير من العلامات التجارية التي توفر تخفيضات استثنائية لفترة محدودة.

ويمكن لعشاق الجمال إضافة لمسات من التألق إلى سلال التسوق مع تخفيضات رائعة على منتجات العناية بالبشرة ومستحضرات التجميل والعطور من أبرز العلامات التجارية العالمية، بما في ذلك سيفورا، وإيليمس، وذا فيس شوب، وإستيه لودر، وماك، وألتا بيوتي، وكيلز، ونزيه لمستحضرات التجميل، ووجوه، وفورست اسينشالز، وغيرها الكثير للاستعداد لإطلالة مثالية خلال موسم العطلات.

ومع تزايد الإقبال على شراء الهدايا بمناسبة عيد الأضحى المبارك يمكن للمتسوقين الاستفادة من عروض رائعة على قطع المجوهرات الفاخرة لدى داماس، وسواروفسكي، وباندورا، وريفولي، وزين دايموند، وجوهرة للمجوهرات، والعليلي للمجوهرات.

وسواء كان الهدف تعزيز الأداء الرياضي أو الاستمتاع بالملابس الرياضية المريحة تقدم الفعالية قيمة استثنائية لدى أبرز متاجر التجزئة، بما في ذلك أديداس، وبوما، واسيكس، ولولوليمون، وجيم شارك، وويلسون، وديكاتلون، مع تخفيضات رائعة على المعدات الرياضية.

ويمكن للمتسوقين استقبال الموسم الجديد بخيارات متنوعة من الأحذية، سواء الأحذية الأنيقة من أشهر المصممين أو التصاميم الكلاسيكية المريحة، مع عروض رائعة في مختلف أنحاء المدينة تناسب الجميع، وتشمل العلامات التجارية المشاركة نيو بالانس، وستيف مادن، وكلاركس، وسالومون، وكوتش، وإيكو، وتومز، وهاش بابيز، وكورت جيجر، وهوكا، وغيرها الكثير من العلامات التجارية، التي تقدم عروضاً مميزة، تضيف مزيداً من الراحة والأناقة إلى كل خطوة.

ويمكن للمتسوقين استكشاف أجمل الروائح التقليدية والحديثة، والاستفادة من عروض مميزة لدى عبد الصمد القرشي، ولوكسيتان، وأودورا، وعطور ايسينزي، وﭬي للعطور، وكورال للعطور، وباث اند بودي ووركس، ونيكس، وغيرها من العلامات التجارية الشهيرة، التي توفر خيارات مثالية لهدايا عيد الأضحى المبارك.

ويشكل التسوق للأطفال مهمة مستمرة، بدءاً من الألعاب وحتى الملابس والأكسسوارات ومستلزمات غرف النوم، لذلك توفر فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى» عروضاً رائعة لدى أبرز متاجر الأطفال، بما في ذلك مونسون تشيلدرن، وديزني ستور، وأوكايدي، ومذركير، وكارترز، وماماز أند باباز، وشيكو، وإيرلي ليرننغ سنتر، وليغو، وتويز آر أص.

وعندما يتعلق الأمر بالأجهزة الإلكترونية والتكنولوجيا تظهر دائماً منتجات جديدة لا غنى عنها، سواء أجهزة التلفزيون، أو الهواتف الذكية، أو أجهزة الكمبيوتر المحمولة واللوحية، أو ملحقات الألعاب. وتعد فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى» الفرصة المثالية للحصول على أحدث الأجهزة من متاجر كبرى مثل شرف دي جي، وايروس ستور، ومتجر سامسونج، وفيرجن ميجا ستور، وبيتر لايف، وجراند ستورز ديجيتال، وغيرها الكثير.

ويمكن للعائلات والأصدقاء تجهيز منازلهم لاستقبال الضيوف خلال عيد الأضحى المبارك مع عروض مميزة على الأثاث وقطع الديكور والمستلزمات المنزلية لدى هوم بوكس، وكريت اند باريل، وانديجو ليفينج، ودانوب هوم، وهومز آر أص، وباراسول، وذا وايت كومباني لندن، وغيرها الكثير من المتاجر التي توفر كل ما يلزم لتجديد الغرف، وإضافة لمسات أنيقة للمنازل.

وتوفر فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى» أيضاً تجربة تسوق متكاملة لعشاق التسوق تحت سقف واحد، مع عروض مذهلة لدى بلومينغديلز، وهارفي نكلز، وماركس وسبنسر، وغاليري لافاييت، وغيرها من المتاجر متعددة الأقسام، التي تقدم تخفيضات عبر مختلف الفئات وتجربة تسوق سلسة ومتكاملة.

ويمكن للمتسوقين تعزيز قيمة هذه التخفيضات، من خلال الاستفادة من برامج الولاء المميزة، بما في ذلك «بلو ريواردز»، و«شير»، و«أمبر»، و«تيكت»، و«أورا»، و«بريفيليج بلاس»، و«ميوز»، و«شكراً»، و«كلوب أباريل»، و«سكاي واردز إيفري داي»، والتي توفر مزايا إضافية، تشمل الاسترداد النقدي، ونقاط المكافآت، والتخفيضات، وأميال السفر.