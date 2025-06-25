«الاتحاد للمعلومات» توفر التقييم الائتماني عبر «دبي الآن»



أعلنت الاتحاد للمعلومات الائتمانية، عن تعاونها مع «دبي الرقمية» وانضمام خدماتها لتطبيق «دبي الآن»، التطبيق الرائد لحكومة دبي، والذي يُتيح الوصول إلى أكثر من 300 خدمة حكومية وخاصة.

سوف تتيح هذه الشراكة المبتكرة، لمستخدمي تطبيق «دبي الآن» الوصول بسهولة إلى تقاريرهم وتقييماتهم الائتمانية. فمن خلال تسجيل الدخول إلى تطبيق «دبي الآن»، وبنقرة واحدة فقط يحصل المستخدمون بشكل فوري على التقرير والتقييم الائتماني.

وقال مروان أحمد لطفي، المدير العام للاتحاد للمعلومات الائتمانية: «إنّنا في الاتحاد للمعلومات الائتمانية ملتزمون بدعم أجندة التحول الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال تعزيز التكامل عبر منصات الحكومة المحلية. يجسد هذا التعاون مع دبي الآن مهمتنا المتمثلة في تبسيط الوصول إلى المعلومات الائتمانية الحيوية وتعزيز تجربة المستخدم. من خلال الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة وواجهات برمجة التطبيقات (APIs)، أصبح من الأسهل من أي وقت مضى البقاء على اطلاع بوضعك الائتماني عبر القنوات الرقمية التي يستخدمها الأفراد بشكل يومي».

وقال مطر الحميري، الرئيس التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الرقمية في دبي الرقمية: «سعداء بانضمام الاتحاد للمعلومات الائتمانية إلى تطبيق «دبي الآن» لتمكين المتعاملين من الوصول السهل والسريع إلى معلوماتهم الائتمانية في أي وقت. هذه الخطوة تجسد الموقع الريادي للاتحاد للمعلومات وتعكس حرصها على تعزيز رقمنة الحياة في دولة الإمارات العربية المتحدة بما يؤدي لتسهيل حياة الناس ودعم مرتكزات الاقتصاد الرقمي. كما تسهم هذه الخطوة في تحقيق مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» التي تنص في أحد محاورها على إقامة المنظومة الأكثر ريادة وتفوقاً عبر تمكين أسلوب الحياة الجديد الذي يلبي الاحتياجات المستقبلية للدولة».

وتؤكد الشراكة التزام «الاتحاد للمعلومات الائتمانية» بتطوير حلول رقمية سلسة تمكن الأفراد والشركات من اتخاذ قرارات أكثر اطلاعاً وتأتي هذه الخطوة في أعقاب التكامل الناجح للخدمات مع منصة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة «تم»، ما يعزز التزامنا بتعزيز الوصول السهل إلى الخدمات وتحقيق أعلى مستويات الراحة لجميع المستخدمين. وباعتبارها مبادرة مبتكرة، فإن هذه الشراكة التكاملية تمهّد الطريق لتبادل البيانات بين المنصات الحكومية بكفاءة وفعالية، وتمثل خطوة مهمة نحو مجتمع ذكي ومترابط.

وتواصل منصة «دبي الآن»، التي طورتها «دبي الرقمية»، وضع معايير جديدة للخدمات الموحدة، من خلال دمج حلول متقدمة تُسهّل حياة كل من المواطنين والمقيمين. ويمثل هذا التعاون مع «الاتحاد للمعلومات الائتمانية» خطوة إضافية نحو تعزيز منظومة متكاملة تضع سهولة الوصول للبيانات والابتكار في مقدمة أولوياتها.