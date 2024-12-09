مجموعة مير تدرج أسهمها في سوق أبوظبي و 1,16 درهم السعر المرجعي للسهم

أعلنت مجموعة «مير» عن إدراج أسهمها للتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وطرح أسهم المجموعة أمام المستثمرين من المؤسسات والأفراد، ما يعكس التزامها بدعم وصولهم إلى الأسواق.

وبدأ تداول أسهم المجموعة بسعر مرجعي قدره 1,16 درهم للسهم الواحد، وبذلك تصل قيمتها السوقية إلى حوالي 2,6 مليار درهم (706 ملايين دولار)، ما يجعلها واحدة من الشركات الرائدة في قطاعات البيع بالتجزئة والعقارات التجارية والاستثمارات الاستراتيجية في دولة الإمارات.

يشكل هذا الإدراج نقلةً نوعية في استراتيجية الشركة على المدى الطويل لتوسيع حضورها في قطاعي بيع المواد الغذائية بالتجزئة والعقارات التجارية، إلى جانب الاستثمار في سلسلة القيمة للإسهام في تنفيذ استراتيجية الأمن الغذائي لدولة الإمارات. ويسهم الإدراج المباشر في منح المساهمين فرصة بيع أسهمهم بكل سهولة، ويضمن أن يتمتع المستثمرون الجدد، سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات، بالفرصة للمشاركة في نمو ونجاح مجموعة «مير».

وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «مير»: «يُشكّل الإدراج المباشر لأسهمنا في سوق أبوظبي للأوراق المالية نقطة تحول في مسيرة نمو المجموعة، ويعكس هذا الإنجاز الإيمان العميق بتمكين شركائنا وداعمينا من المشاركة في بناء مستقبل أفضل اقتداءً بتوجيهات ورؤية القيادة الرشيدة، ويعد دليلاً ملموساً على التزامنا بالابتكار والنمو المستدام وخلق قيمة طويلة المدى لجميع أصحاب المصلحة».

وأضاف: «مع بداية مرحلة جديدة كشركة مدرجة، نواصل التزامنا بتعزيز مسار التطوير الاستراتيجي لقطاعي الأغذية والعقارات التجارية في دولة الإمارات، وتحقيق تأثير ملموس في المجتمع المحلي. ولا يرتبط هذا الإدراج بتحسين السيولة والأرباح فحسب – وإنما هو دليل على التزامنا بتحقيق النمو وتوفير الفرص وبناء إرث من الثقة والنجاح المشترك».

وقال عبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية: «نهنئ مجموعة «مير» على إدراجها الناجح، والذي يمثل الإدراج السادس والعشرين في سوق أبوظبي للأوراق المالية هذا العام؛ حيث يرسخ هذا الإنجاز التنوع والنمو في القطاعات المختلفة في السوق، ويسلط الضوء على دور السوق باعتباره المنصة المفضلة للنمو المالي في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها. ويعكس إدراج مجموعة «مير»، الشركة الرائدة في قطاع التجزئة، التقدم الذي حققته إمارة أبوظبي في تطوير اقتصاد قوي ومتعدد القطاعات، ويعزز الثقة التي توليها الجهات المصدرة في سوقنا الذي يتميز بالديناميكية والشفافية. ونتطلع إلى التأثير الإيجابي الذي سيحدثه الإدراج على المشهد المالي في أبوظبي».

وقال نهيان العامري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «مير»: "يشكل الإدراج نقطة تحول مهمة من شأنها أن تضع المجموعة في مكانة متقدمة على مسار النمو والابتكار. ومع محفظتنا القوية في مجال بيع المواد الغذائية بالتجزئة والعقارات التجارية والاستثمارات الاستراتيجية، يوفر الطرح للمستثمرين منصةً شفافة للمشاركة في مسيرة نجاحنا على المدى الطويل. ونسعى في خططنا المستقبلية إلى توسيع حضورنا في قطاع البيع بالتجزئة وتطوير العقارات التجارية، ما يحقق قيمة مستدامة للمساهمين. ونحن متحمسون للعمل مع مجموعة أوسع من المستثمرين من خلال هذا الإدراج المباشر، ونتطلع إلى الفرص التي تنتظرنا مستقبلاً في ظل استمرارنا في تعزيز المجتمعات ودفع عجلة النمو في دولة الإمارات».