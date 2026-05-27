5 أيام من العروض و«التخفيضات الكبرى» في دبي

500 علامة تجارية تهدي سكان دبي وزوارها أفضل الصفقات

500 درهم مشتريات تمنح المتسوقين فرصة الفوز بوحدة سكنية

تنطلق، اليوم، في دبي فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى»، حيث تهدي زوار الإمارة والمقيمين فيها حسومات استثنائية، تصل إلى 90 % على مجموعة واسعة من المنتجات لدى أكثر من 500 علامة تجارية، عبر آلاف المتاجر والمنصات الإلكترونية في مختلف أنحاء الإمارة.

وتقام الفعالية من 27 حتى 31 مايو، بالتزامن مع عطلة عيد الأضحى المبارك، لتمنح السكان والزوار فرصة مثالية للاستفادة من عروض قوية تشمل الأزياء، والتجميل، والإلكترونيات، نمط الحياة العصرية، والأدوات المنزلية، والأكسسوارات، والساعات، والمجوهرات.

وتنظم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، هذه الفعالية لتعزيز زخم قطاع التجزئة في الإمارة، من خلال واحدة من أكبر حملات التخفيضات الشاملة على مستوى المدينة، والتي تجمع بين التنوع، والقيمة، وتجربة التسوق المتميزة ضمن إطار زمني محدود.

وتضم قائمة العلامات التجارية المشاركة أسماء بارزة مثل: بالنسياغا، وداماس، وسيفورا، وغاب، ومغربي، ونكست، وبان هوم، وباندورا، وساكور براذرز، وتويز آر أص، وألتا بيوتي، وزن دايموند، وفيرجن ميغاستور، ومانغو، ولولو ليمون، وهومز آر أص، وجيوكس، وبوردرز، وويلسون، وهارمان هاوس، وغيرها من أبرز متاجر التجزئة المشاركة.

كما تمتد العروض إلى مجموعة من أهم وجهات التسوق في دبي، بما في ذلك: بلو واترز دبي، وبرجمان، وسيتي سنتر ديرة، وسيتي سنتر معيصم، وسيتي سنتر مردف، وسيتي ووك، ودبي فستيفال سيتي مول، وفستيفال بلازا، وابن بطوطة مول، ومول الإمارات، وميركاتو، وند الشبا مول، وذا بييتش، جميرا بيتش ريزيدنس، وذا أوتلت فيليدج، وبالم جميرا مول، ووافي مول، إلى جانب العديد من المراكز التجارية الأخرى في أنحاء الإمارة.

وفي إطار تعزيز تجربة التسوق، تتيح مبادرة «اربح منزلك في دبي»، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، بالتعاون مع غرف دبي، فرصة مميزة للفوز بوحدة سكنية من بين 12 وحدة مقدمة من بن غاطي للتطوير العقاري، حيث يحصل المتسوقون على فرصة دخول السحب مقابل كل 500 درهم يتم إنفاقها، مع إمكانية مضاعفة الفرص مع زيادة الإنفاق، كما تتزامن الفعالية مع افتتاح أول متجر لعلامة «باك صن» في دولة الإمارات داخل مول الإمارات في 27 مايو، في خطوة تمثل أول حضور للعلامة خارج السوق الأمريكية، ما يضيف بُعداً جديداً لتجربة التسوق خلال هذه الفترة.

وتتواصل أجواء الحماس في دبي مع جدول غني بالفعاليات والتجارب الترفيهية التي تحتضنها المدينة، بما في ذلك مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية، والعروض الحية، والحفلات الغنائية، التي يحييها نخبة من النجوم، والفعاليات الثقافية، وعروض الإقامة الفندقية، إلى جانب تجارب الطعام ضمن أسبوع دبي للمطاعم.

ومع اقتراب انطلاق هذه الحملة التسويقية المحدودة تبرز فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى» كونها فرصة مثالية للاستفادة من أفضل العروض.