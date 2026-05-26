شركات من دبي تعزز حضورها في المعارض العالمية

في إطار الحضور المتنامي لشركات التكنولوجيا العاملة من دبي على الساحة الدولية، تواصل الإمارة ترسيخ دورها نقطة انطلاق للشركات نحو الأسواق العالمية، حيث باتت علامات عالمية وإقليمية عدة تتخذ من دبي مقراً أو مركزاً لعملياتها، تشارك بفاعلية في أبرز المعارض الدولية، بما يعكس مكانة الإمارة كونها محوراً رئيساً في صناعة التكنولوجيا والابتكار.

وفي هذا السياق، أعلنت شركة «أسوس»، التي تدير عملياتها الإقليمية انطلاقاً من دبي، عن مشاركتها المرتقبة في معرض «كومبيوتكس 2026»، حيث تستعرض أحدث ابتكاراتها في الحوسبة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتقنيات الألعاب، وحلول المبدعين، إلى جانب البنية التحتية للمؤسسات، بالتزامن مع احتفالها بمرور 20 عاماً على علامة «ريبابليك أوف غيمرز».

تأتي هذه المشاركة استكمالاً لسجل الشركة في المعرض، حيث تعتزم تقديم منظومة متكاملة تهدف إلى إحداث تحول في الإنتاجية والإبداع والتنقل، بما يتماشى مع عصر «الذكاء الاصطناعي في كل مكان». ويُقام المعرض خلال الفترة من 2 إلى 5 يونيو في تايبيه، حيث تخصص «أسوس» وعلامتها «ريبابليك أوف غيمرز» أجنحة مستقلة لعرض أحدث منتجاتهما المدعومة بالذكاء الاصطناعي لمختلف فئات المستخدمين.

وتحت شعار «معاً نحو الذكاء الاصطناعي»، تستعرض أسوس حلول الجيل القادم بالتعاون مع كبريات شركات التكنولوجيا، من بينها «إيه إم دي» و«إنتل» و«إنفيديا»، إلى جانب شبكة واسعة من الشركاء، في خطوة تعكس توجهها نحو بناء منظومة تقنية متكاملة وقابلة للتوسع، وتؤكد التزامها بتطوير تطبيقات عملية للذكاء الاصطناعي تلبي احتياجات الأسواق المؤسسية والاستهلاكية.

وسيتمكن الزوار في جناح أسوس من تجربة تطبيقات متعددة للذكاء الاصطناعي في قطاعات مثل الرعاية الصحية، والمؤسسات، والإبداع الرقمي، والحوسبة اليومية، مع التركيز على دمج هذه التقنيات عبر البنية التحتية ومنصات الحافة الذكية، بما يوفر حلولاً عملية وقابلة للتوسع للشركات والمستخدمين على حد سواء.

كما تستعرض الشركة جيلاً جديداً من أجهزة الكمبيوتر المدعومة بالذكاء الاصطناعي، المصممة لتلبية احتياجات المحترفين والمبدعين والطلاب ولاعبي الألعاب، إلى جانب إبراز قدرات منظومتها الخاصة بالمبدعين، بما يشمل تطبيقات الرندرة ثلاثية الأبعاد وإنتاج الفيديو والتصميم المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

وفي جانب البنية التحتية، تقدم أسوس حلولاً متقدمة تشمل خوادم الذكاء الاصطناعي القابلة للتوسع وأنظمة متكاملة مثل «أسوس إيه آي بود»، لدعم مراكز البيانات والبيئات المؤسسية الحديثة.

وقال كيفن لي، المدير العام لمنطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا في قطاع البنية التحتية لدى أسوس، إن الشركة تركز على تطوير حلول متكاملة تساعد المؤسسات على تبني الذكاء الاصطناعي بثقة، مشيراً إلى تعاونها مع شركات عالمية مثل (آي بي إم) و(ويسترن ديجيتال) و(شنايدر إلكتريك)، بما يسهم في تسريع نشر التطبيقات الذكية وتعزيز الكفاءة التشغيلية وبناء أنظمة أكثر أماناً واستدامة.