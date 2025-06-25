«أوماينينغ» تنطلق من «دبي للسلع» إلى منطقة كينيا الاقتصادية

أعلنت شركة أوماينينغ، التي تتخذ من دبي مقراً لها وتعمل ضمن منظومة مركز دبي للسلع المتعددة، عن توسيع عملياتها نحو كينيا بما يشمل إطلاق منشأة جديدة في المنطقة الاقتصادية الخاصة في كينيا، لتكون واحدة من أضخم عمليات نشر تكنولوجيا الويب 3 في شرق أفريقيا من قبل شركة تعمل انطلاقاً من دولة الإمارات.

يأتي دخول أوماينينغ في وقت تشهد فيه كينيا اهتماماً متزايداً من كبار شركات التكنولوجيا العالمية مثل مايكروسوفت، في حين تشير تقارير إلى أن غوغل وأمازون تجريان دراسات جدوى للتوسع في المنطقة مستقبلاً. وستكون منشأة أوماينينغ الجديدة بمثابة مركز تشغيلي للشركة، على أن تبدأ بقدرة 90 ميجاواط حالياً مع خطط لتوسيعها إلى 200 ميجاواط. وقد اختارت الشركة كينيا بفضل عوامل جذابة عدة أهمها الاستقرار في تكاليف الكهرباء ولوائحها التنظيمية المحفزة للمستثمرين وحضورها العالمي المتنامي. وتقدم مدينة نايفاشا، التي تحتضن المنشأة، مجموعة متنوعة من المزايا، بما فيها مناخ معتدل تتراوح درجة حرارته بين 6 و30 درجة مئوية على مدار العام، ونظام إعفاء ضريبي بالكامل داخل المنطقة الاقتصادية الخاصة، وعملة ترتبط قيمتها بالدولار الأمريكي بشكلٍ وثيق، كما هو الحال في دبي.

وقال فرانشيسكو كولوتشي، الشريك الإداري لدى أوماينينغ: «نشهد اليوم بداية مرحلة تحولية جديدة يصبح فيها تعدين العملات المشفرة في متناول الجميع من خلال تمكين الأفراد من تعدين العملات دون تدخل حكومي. ونحن نشارك في حركة عالمية تعيد تشكيل المشهد المالي للعالم».

وتبرز المنطقة الاقتصادية الخاصة في كينيا بصفتها خياراً ذكياً بالمقارنة مع الأسواق المزدحمة، إذ تقع على مقربة من نيروبي دون أن تعاني من ازدحامها، وتستفيد من بنية لوجستية قوية. ومع وجود سياسات جاذبة للاستثمار وتوفر إمدادات طاقة موثوقة، بدأت المنطقة تغير نظرة الشركات العالمية إليها باعتبارها مركزاً مستقبلياً للأعمال الرقمية.

ومن المتوقع أن تتطور الروابط التي تجمع دبي بوجهات مثل كينيا نحو علاقات اقتصادية رقمية أكثر عمقاً واستدامة؛ وتعد الخطوة التي تتخذها أوماينينغ حالياً خير مثال على ما قد تؤول إليه هذه العلاقات عملياً.