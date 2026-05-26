«اقتصادية الشارقة» تواصل تقديم خدماتها الرقمية وتنفيذ حملاتها الرقابية

كثفت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة حملاتها الرقابية على المنشآت الاقتصادية كافة، وعلى الأنشطة المرتبط نشاطها بموسم عيد الأضحى المبارك خصوصاً.

ونظمت الدائرة حملات توعوية ورقابية على مستوى الإمارة لتوعية المستهلكين والتجار بحقوقهم وواجباتهم، لضمان سلامة الأسواق.

وأوضحت الدائرة استعدادها الكامل لاستقبال عيد الأضحى، حيث تعمل وفق خططها لمتابعة أسواق الإمارة من خلال حملاتها الرقابية، للتأكد من سلامة جميع الممارسات الاقتصادية، وشملت الحملات والزيارات الرقابية، التي نفذتها الدائرة على كل منشآت الخدمات الغذائية، وبيع التجزئة وأسواق المواشي والجمعيات والصالونات الرجالية والنسائية وأسواق الذهب، إضافة لجميع المنشآت الاقتصادية الأخرى التي يتعلق نشاطها بموسم العيد.

حملات توعوية

وأكدت الدائرة حرصها على تنفيذ حملات رقابية وتوعوية موسعة في الإمارة على مدار العام لنشر الوعي حول حقوق وواجبات المستهلك، إضافة لتعريف التجار بالنظم والإجراءات المعتمدة في إطار حرصها على حماية المستهلكين، واهتمامها بسلامة أسواق الإمارة.

وأوضحت اقتصادية الشارقة أن فرق الرقابة والحماية التجارية التابعة للدائرة كثفت زياراتها الميدانية وجولاتها التفقدية على أسواق الإمارة خلال الفترة الماضية، حيث شملت الحملات عدداً من الأسواق الرئيسية لتعريف التجار والمستثمرين في منافذ البيع بضرورة وضع قوائم، توضح أسعار المنتجات وتوجيه النصائح والإرشادات حول أهمية الالتزام بالقوانين، وضمان معرفة المستهلك بقيمة ونوعية السلع الاستهلاكية، مؤكدةً على ضرورة الالتزام بتوضيح السعر للمستهلك قبل الشراء لمنع حدوث أي تجاوزات في عملية البيع.

وأشارت الدائرة إلى قيامها بتنظيم الحملات الرقابية في أسواق الإمارة بشكل منتظم من خلال خطة ميدانية شاملة، ينفذها على مدار العام فريق العمل المختص من الضباط التجاريين في الدائرة، حيث يتم تكثيف هذه الجولات خلال الأيام التي تسبق المواسم المهمة، وذلك تأكيداً على ضبط الأسواق ونشر الوعي بين التجار والمستهلكين، والحد من الممارسات السلبية، التي قد يلجأ إليها بعض التجار.

ودعت اقتصادية الشارقة جميع المستهلكين في حال وجود أي مخالفة أو شكوى خلال أيام العيد للتواصل مع الدائرة سواء بالاتصال المباشر على: 80080000 أو عبر خدمات الدائرة الرقمية المتوفرة من خلال تطبيقات الدائرة الذكية، وموقع الدائرة الإلكتروني: www.sedd.ae، في إطار المشاركة الفاعلة في الرقابة على الأسواق، كما أكدت الدائرة استمرارها بتقديم خدماتها الرقمية خلال إجازة العيد عبر منصاتها الذكية المتاحة على مدار الساعة حرصاً منها على استمرارية الخدمات، وسهولة إنجاز المعاملات.