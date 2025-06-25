«دي إكس بي لايف» تحصد 3 جوائز تمثل أبعاداً استراتيجية في مستقبل الفعاليات

حققت «دي إكس بي لايف»، ذراع تقديم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات المتكاملة في مركز دبي التجاري العالمي، إنجازاً نوعياً جديداً بفوزها بثلاث جوائز مرموقة ضمن جوائز «فعاليات الشرق الأوسط 2025»، التي أقيمت في مدينة جميرا بحضور نخبة من المتخصصين ورواد صناعة الفعاليات من المنطقة والعالم.

وحصلت «دي إكس بي لايف» على جوائز عن فئات تمثل أبعاداً استراتيجية في مستقبل الفعاليات، هي: جائزة «أفضل فعالية مجتمعية»، عن فعالية «ليالي حتا الثقافية» التي أصبحت أحد أهم الفعاليات التي تثري المشهد الثقافي والفني لمنطقة حتا، وتبرز مقوماتها التاريخية والطبيعية والثقافية وعاداتها وتقاليدها. وجائزة «أفضل تصميم وتشييد جناح أصغر من 100 متر مربع»، عن تصميم وتشييد جناح شركة «فوجي فيلم» في معرض ومؤتمر «ميدلاب»؛ وجائزة «أفضل فعالية بميزانية محدودة»، عن تنظيمها مهرجان دبي للقهوة 2024، الذي اجتذبت دورته الأولى أكثر من 20 ألف زائر في أسبوعه الأول، واستطاع المهرجان أن يؤكد مكانته وجهة مثالية لعشاق القهوة من جميع أفراد العائلة. وتعكس الجوائز الثلاث شمولية الخدمات التي تقدمها الشركة، وحرصها على الابتكار المستمر والارتقاء بمستوى التجارب التي تقدمها للعملاء والزوار.

وعبر خالد الحمادي، النائب الأول للرئيس التنفيذي لمركز دبي التجاري العالمي لــ دي إكس بي لايف، عن اعتزازه بهذا التقدير قائلاً: «نفخر بهذا التكريم الذي يمثل تقديراً لجهود فريقنا ويبرز التزامنا بتقديم الحلول المتكاملة والمبتكرة التي تحقق تطلعات عملائنا» وأضاف: «نحن نؤمن بأن الاستدامة لم تعد خياراً، بل ضرورة ملحة، لذلك نضعها في صلب عملياتنا وضمن منهجيات عملنا، كما نحرص على أن نكون دائماً بين المؤسسات التي تسهم في ترجمة رؤية دبي إلى واقع ملموس، وأن نشارك في بناء مستقبل أكثر استدامة وابتكاراً لقطاع الفعاليات».

وألمح الحمادي إلى أن الشركة تتطلع خلال المرحلة المقبلة إلى توسيع نطاق أعمالها داخل دولة الإمارات وخارجها، من خلال الاستثمار في الحلول الرقمية الذكية، وتطوير البنية التحتية، وتمكين الكفاءات البشرية، بما يضمن استدامة التميز وتعزيز مساهمة قطاع الفعاليات بقيادة مركز دبي التجاري العالمي في الاقتصاد الوطني.

ويأتي هذا التقدير تتويجاً لجهود استثنائية تبذلها الشركة لتجسيد مبادئ الاستدامة ضمن مختلف جوانب عملها، حيث تبنت «دي إكس بي لايف» منذ انطلاقتها نهجاً يقوم على الدمج بين الإبداع الفني والمسؤولية البيئية، من خلال اعتماد حلول بناء وتصميم صديقة للبيئة تعتمد على مواد معاد تدويرها، مع مراعاة ترشيد استهلاك الموارد ضمن كل مراحل الإنتاج والتنفيذ.

وينسجم هذا التوجه المتقدم مع الرؤى والسياسات البيئية الطموحة التي تتبناها إمارة دبي ودولة الإمارات، وفي مقدمتها «استراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي»، و«خطة دبي الحضرية 2040»، إلى جانب «مبادرة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي 2050». ويجسد هذا الالتزام من «دي إكس بي لايف» حرصها على ترجمة هذه الأجندات الوطنية إلى ممارسات مؤسسية ملموسة، توازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية، وتقدم نموذجاً رائداً في دمج المسؤولية المناخية ضمن منظومة العمل في قطاع الفعاليات، بما يعزز من تنافسية دبي كمركز عالمي للفعاليات والمعارض والمؤتمرات.

وتفصيلاً، شهد جناح «دي إكس بي لايف» المشارك في المعرض المصاحب للفعالية إقبالاً واسعاً من الزوار وصناع القرار وممثلي المؤسسات، حيث شكل نقطة جذب رئيسية بفضل تصميمه الإبداعي المدروس وتجربته التفاعلية الشاملة. وقد حرص الفريق على بناء بيئة متكاملة داخل الجناح تجمع بين الجمالية البصرية وراحة الزوار وتقدم تجربة حسية متكاملة، ما ساهم في تعزيز التواصل الفعال مع الشركاء والعملاء المحتملين، وترك انطباعاً قوياً لدى الحضور.

وبرز هذا العام عنصر تنسيق الزهور والمساحات الخارجية الذي ساهم في إضفاء بعد جمالي وإنساني على المنصة، إذ أبدع الفريق في تصميم واجهات طبيعية تنبض بالحيوية وتعكس الطابع الفني للهوية المؤسسية؛ ولم يكن هذا مجرد عنصر زخرفي، بل جاء كجزء من استراتيجية التصميم المتكاملة التي تسعى إلى خلق تجربة زائر شاملة تراعي الأبعاد الجمالية والحسية والعاطفية. وقد حاز هذا الابتكار إشادة واسعة من جمهور المختصين الذين توافدوا على الجناح.

ويأتي هذا الإنجاز تتويجاً لمسيرة «دي إكس بي لايف» التي رسخت مكانتها واحدة من أبرز الشركات المتخصصة في قطاع الفعاليات بالمنطقة، بفضل قدراتها المتقدمة على تقديم حلول متكاملة تغطي الفعاليات، تبدأ بالفكرة وتنتهي بالتنفيذ، وتشمل كل الجوانب الإبداعية والتقنية واللوجستية والتشغيلية. وقد ساهم هذا التكامل في تمكين الشركة من تنفيذ مشاريع نوعية بكفاءة عالية وجودة استثنائية، ما عزز من حضورها في السوقين المحلي والدولي.

وبهذا الإنجاز، تواصل «دي إكس بي لايف» تأكيد موقعها محركاً رئيسياً في صناعة الفعاليات، ومصدر إلهام في الابتكار والتجديد المؤسسي، ضمن بيئة تتطلب مرونة عالية، وإبداعاً مستداماً، وشراكات استراتيجية تعكس طموح دبي وريادتها عالمياً في تنظيم واستضافة الفعاليات الكبرى.