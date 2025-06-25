دبي للاستثمار تضع حجر أساس «أصايل أفينيو» بـ 400 مليون درهم

وضعت دبي للاستثمار، الشركة الاستثمارية المدرجة في سوق دبي المالي، حجر الأساس لمشروع «أصايل أفينيو» – المجمع السكني الجديد الذي يشكل امتداداً لمشروع «تلال مردف» الرئيسي والذي تبلغ قيمته 2.2 مليار درهم، في منطقة مردف. ويعد هذا المشروع، الذي تتولى تطويره «دبي للاستثمار العقاري»، الذراع العقارية للشركة، مرحلة جديدة ومتميزة في مسيرة نمو واحدة من أبرز وأعرق الوجهات السكنية في دبي.

شارك في وضع حجر الأساس عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين من دبي للاستثمار و«دبي للاستثمار العقاري»، إلى جانب ممثلين عن الاستشاريين والمقاولين المعينين، في خطوة تعكس التزام المجموعة المستمر بتطوير مشاريع عالية الجودة تركز على المجتمع وتسهم في إثراء المشهد العقاري المتنامي في دبي. ويضم مشروع «أصايل أفينيو»، الذي تقدر قيمته بـ 400 مليون درهم، 193 شقة سكنية مصممة بعناية، تتنوع بين وحدات من غرفة نوم واحدة وغرفتين وثلاث غرف نوم، وتتميز بمساحات رحبة، وتشطيبات راقية، وتقنيات ذكية توفر أسلوب حياة عصرياً ومتكاملاً. ويمثل المشروع امتداداً نوعياً للمخطط الرئيسي لمشروع «تلال مردف»، مستفيداً من النجاحات التي حققها المشروع في «جناين»، و«نسايم»، و«الملتقى أفينيو»، والتي أرست بدورها معايير جديدة للسكن المجتمعي في دبي.

وقال خالد بن كلبان، نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في شركة دبي للاستثمار: «يمثل وضع حجر الأساس لمشروع «أصايل أفينيو» تأكيداً على التزام دبي للاستثمار المتواصل بتطوير مجتمعات سكنية تجمع بين الجودة، والقيمة، والاستدامة. لقد رسخ مشروع «تلال مردف» مكانته نموذجاً رائداً للحياة المتكاملة، ومن خلال «أصايل أفينيو» نعزز حضورنا في قطاع السكن بدبي، عبر تقديم حلول عمرانية مدروسة تلبي الطلب المتزايد على المساحات الحضرية التي توفر الراحة والارتباط المجتمعي في آن واحد».

من المقرر أن تبدأ أعمال البناء في مشروع «أصايل أفينيو» خلال الربع الثاني من عام 2025، مع توقع استكماله وتسليمه بحلول الربع الثاني من عام 2027. ويقدم المشروع حلولاً مبتكرة للمعيشة الذكية، إلى جانب مرافق متكاملة للصحة واللياقة البدنية، ومساحات خضراء مفتوحة ذات مناظر طبيعية، وبيئة مجتمعية متصلة ومحسنة – جميعها تسهم في توفير نمط حياة متوازن يركز على راحة ورفاهية السكان.